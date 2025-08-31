ŠE ENA OPERACIJA

Znana pevka sredi boja z rakom sporočila še eno žalostno novico (VIDEO)

Pevka je bila operirana junija, zdaj potrebuje še eno operacijo.
Fotografija: Pevka Jessie J. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
Pevka Jessie J. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

31.08.2025 ob 10:08
31.08.2025 ob 10:08
Pevka Jessie J je oboževalcem sporočila slabo novico, saj je bila zaradi boja z rakom prisiljena odpovedati turnejo po ZDA in prestaviti koncerte v Združenem kraljestvu. Pevka je bila operirana junija, zdaj pa je na Instagramu razkrila, da potrebuje še eno operacijo. Čeprav ni razkrila podrobnosti o operaciji, je oboževalcem zagotovila, da »ni nič resnega«, vendar da bo sovpadala z datumi njene turneje.

»Kot nekateri morda veste, sem bila pred osmimi tedni operirana zaradi raka dojke, to je prva stvar. Druga stvar je, da moram na žalost imeti še eno operacijo. Nič preveč resnega, vendar jo je treba opraviti do konca leta, in na žalost je to ravno sredi turneje. Zato živim v trenutku, sprejemam trenutek in puščam vibracije od sebe. Zelo mi je žal, počutim se razočarano in žalostno. Ampak tako pač je. Moram ozdraveti in to je prava odločitev, zato turnejo prestavljam na naslednje leto.«

Slavna igralka izgubila boj z rakom, stara je bila komaj 42 let

Razkrila je, da so datume v Združenem kraljestvu in Evropi prestavili na april 2026, datumov v ZDA pa zaradi logistike zaenkrat še niso prestavili.

