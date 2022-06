Seznam zahtev zvezdnika: v zaodrju pralni stroj, v hotelski sobi džakuzi

Sredi oktobra bo v Indiji prvič po štirih letih ponovno nastopil superzvezdnik in lomilec najstniških src Justin Bieber. Kot se za glasbenike njegovega kova spodobi, pa je Bieber že zdaj organizatorjem poslal seznam zahtev.

Tokratna svetovna turneja se bo končala marca prihodnje leto. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V teh je običajno mogoče najti točno določene odrske rekvizite ter osebne stvari, brez katerih nastopajoči ne morejo, seznami pa s pomembnostjo zvezdnikov postajajo tudi bolj nenavadni.

Do zdaj sta za najbolj zahtevni divi veljali Mariah Carey in Jennifer Lopez, ki sta morali imeti v svojih prostorih točno določeno znamko vode, na poseben način narezano sadje, po tleh le bele preproge in podobno, po bizarnosti zahtev pa se jima je zdaj močno približal tudi 28-letni Kanadčan.

Ta med drugim zahteva, da je njegova soba, v kateri bo bival med svojim štiridnevnim obiskom Indije, polna vijoličnih nageljnov, za svojo ekipo, ki šteje 120 članov, bo potreboval konvoj desetih luksuznih avtomobilov ter dva avtobusa znamke Volvo, medtem ko se bo sam naokoli prevažal v rolls-royceu, ki ga mora prav tako priskrbeti organizator koncerta. Kljub temu da bo Bieber s seboj pripeljal svoje varnostnike, se je odločil, da to ne bo dovolj, zato si je zaželel še osem lokalnih varnostnikov, ki ga bodo spremljali na vsakem koraku.

Potreboval bo tudi luksuzne avtomobile in dva avtobusa za svojo ekipo, zase pa avto prestižne znamke Rolls-Royce.

Če so želje glede prevoza in varovanja še razumljive, pa so bili njegovi oboževalci šokirani, ko so prebrali preostale. Med njimi so denimo miza za namizni tenis, ki jo želi v zaodrju, pa konzola za videoigre, sedežna garnitura točno določenih dimenzij in barve, pralni stroj, hladilnik, garderobna omara in masažna miza. V njegovi hotelski sobi medtem ne sme manjkati džakuzi, v katerem se bo lahko glasbenik sprostil po napornem koncertu. Do omenjenega seznama se je dokopal indijski glasbeni novinar, ki so ga Bieberjeve zahteve tako šokirale, da ga je objavil na družabnem omrežju in med Justinovimi oboževalci povzročil nemalo zgražanja. Indijci namreč še niso pozabili njegovega katastrofalnega prvega koncerta v državi pred štirimi leti.

Nanj so prišli oboževalci iz vse države, ki so komaj čakali, da njihov idol najde čas za nastop v Indiji. Ko je zvezdnik končno stopil na oder, pa je bilo več kot očitno, da ne poje v živo, kar so mnogi označili za nespoštljivo.

12. avgusta bo nastopil na Madžarskem.

Bieber se bo v Indiji tokrat ustavil v sklopu svetovne turneje Justice, med katero bo obiskal več kot 30 držav, trajala pa bo do marca prihodnje leto. Najbližje nam bo 31. julija v Italiji, 12. avgusta in 11. marca na Madžarskem in 24. marca na Dunaju.