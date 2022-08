Severinina sestra pristala v bolnišnici, pevka v modricah: klofutali sta se po celem stanovanju

Mama slavne pevke je razkrila, kaj se je dogajalo v njenem stanovanju sredi noči. Povedala je takole: »Marijana se je nenadoma pojavila, sama se je metala. To ni prvič, da je prijavila svojo sestro.« Mediji še poročajo, da je vir blizu Severine dejal, da je Marijana sestro lažno ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb.

Spomnimo, Severino je na zagrebškem letališču pričakala policija zaradi prepira s sestro, ki jo je prijavila. Njen zagovornik Mate Matić je razkril, da so namero o privedbi na postajo opustili, ovadba pevke pa bo šla po rednem postopku.

Policisti so slavno pevko prijeli na zahtevo splitskih kolegov, naj jo pridržijo zaradi kriminalistične preiskave. Kot poroča hrvaški spletni portal Jutarnji.hr, je razlog za vse skupaj prepir, ki se je zgodil v torek na domu Severinine mame v Splitu. Po poročanju sestre Marijane naj bi se pevka spravila nad njo vpričo njune mame. Bilo je sredi noči, eno uro po polnoči, ko je bilo iz stanovanja slišati hrup. Silovito sta se prerivali in klofutali. Marijana je morala v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli manjše poškodbe.