Severinin tast spregovoril o ločitvi: Vse kar delata, delata sama sebi ...

(48) že nekaj mesecev živi na Hrvaškem, medtem ko njen mož(33) čas preživlja v Beogradu. Vse glasnejše pa so govorice, da je par že nekaj mescev narazen, saj skupnih objav praktično ni več, vsak živi svoje življenje. Srbski mediji poročajo o tem, da Severine že nekaj mesecev ni na vidiku in da sta se zakonca razšla že v času prvega vala koronavirusa. To je bila njuna zadnja objava, ko je Severina prijateljsko voščila Igorju za rojstni dan.Severina in Igor o svojem odnosu molčita kot grob, je pa zato nekaj besed o tekočih zadevah spregovoril Severinin tast.Pevec(60), ki so ga novinarji ujeli med sprehodom psa, je pomenljivo odgovoril na vprašanje o domnevni ločitvi. »Ne vem kakšen je njun odnos. Oba sta odrasla, vedno sta vedela, kaj naj storita. Po drugi strani pa je dejstvo, da vse, kar počneta, počneta sama sebi,« je bil kratek slavni tast.