Severina žura brez moža, v bližini opazili njenega bivšega

(48) je medijem ponovno dala kost za glodanje. Hrvaški mediji so se razpisali, da se njihova najbolj priljubljena pevka zabava na Bolu na Braču, kjer ji družbo delata prijateljica(43), s katero sta zadnje čase nerazdružljivi, in nečakinja, možapa ponovno ni videti blizu. Pri tem mediji niso pozabili omeniti, da Severina ne spoštuje socialne distance, prav tako ne nosi maske, ko se je zabavala na prostem v večji skupini ljudi, čeprav je še pred časom k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa pozivala svoje privržence. Pevka je s pijačo v roki srede belega dne plesala po mizah kluba na plažiSeverina svojega moža, ki mu je prejšnji teden sicer prek spletnih omrežij zaželela vse najboljše za 33. rojstni dan, ni videla že od sredine aprila. Je pa v Dalmaciji njen nekdanji partner(55), s katerim ima sinain za katerega bijeta bridek in javen boj za skrbništvo. Tega srbskega poslovneža so nedavno videli, ko je privezoval svojo 20-metrsko jahto v mestu Kaštela.Severina in Igor sta si za nekaj časa nehala slediti na spletnih omrežjih, Igor pa je objavil fotomontažo, na kateri je skupaj s svojo ženo, iz grma pa gleda Popović, ki jo je pospremil z zapisom: »Generalni pokrovitelj mojega zakona, iz zanesljivih gozdnih virov.« Preden je objavo umaknil, je Severina napisala dva komentarja: »Pokrovitelja sta Olja in Dragan« in »Prosim te, izvzemi me iz tega, pokrovitelja sta Olja in Dragan.« Po teh objavah sta si zakonca nehala slediti, svoji snahi pa nista sledila več tudi Igorjeva matiin oče. Severina je bila s svojo taščo in tastom v odličnih odnosih, pri njih je tudi preživljala karanteno v Beogradu, pred približno dvema mesecema pa je počilo. Tedaj so nekateri mediji poročali, da so se sprli zaradi denarja.