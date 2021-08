Severina že z novo ljubeznijo?

Pred leti je menda zaradi zvzednice zapustil zaročenko.

Ločitev ji je očitno dobro dela, toda ali je še samska?

Po večmesečnem ugibanju stainkončno potrdila, da se razhajata: pred dnevi sta se še uradno ločila, menda sporazumno in prijateljsko, in krenila vsak svojo pot, hrvaška pevka pa, kot kaže, tudi novi ljubezni naproti.Časa ne izgublja, pišejo pri naših južnih sosedih, s svojo druščino se je takoj po razvezi, ki jo je zapečatila na zagrebškem sodišču, krenila zabavat na hrvaško obalo, žuriranje pa skrbno dokumentira ter z zadovoljnim izrazom na obrazu in izklesano postavo nedvomno stresa sol na rane 15 let mlajšemu športnemu menedžerju, čigar objave na družabnem omrežju so vse prej kot vesele. S fotografijo domačega bazena je verjetno želel potrditi srž spora, ki je privedel do ločitve in konca velike ljubezni, spomnimo, zvezdnica se je lani, med prvim udarom novega koronavirusa in zaprtjem, na nož sprla z možem in tastom, saj je želela preurediti bazen ob družinski hiši, da bi bila podoba privlačnejša za ozadje njenih fotografij. Pozneje je besna odvihrala iz Beograda in se vrnila v Zagreb, od takrat pa je javnost le še ugibala, ali med zakoncema sploh še tli ljubezen in ali je še kaj upanja, da premostita ovire.Kot se je izkazalo, njuna zveza ni preživela absurdnega spora, Severina, ki ima iz razmerja s srbskim kraljem bakrasina, pa je kaj hitro obrnila nov list in nikoli ni pokazala kančka obžalovanja. Kot rečeno sta z Igorjem minuli teden podpisala ločitvene papirje in se še uradno poslovila, 49-letna pevka pa je potem pohitela v okolico Zadra, kjer jo je čakal tudi srbski glasbeni producent, s katerim snema novo ploščo. No, Miletić naj bi bil veliko več kot le sodelavec, mnogi so ju že zalotili tudi v objemu in med poljubljanjem, par pa naj bi bila že pred devetimi leti, ko naj bi producent zaradi estradnice celo razdrl zaroko z izbranko, a se ljubezen s Severino potem ni izšla. Kdo ve, morda je zdaj napočil pravi čas ...