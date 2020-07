Severina zapela Oliverjevo pesem in pozabila besedilo (VIDEO)

Minevata dve leti od smrti priljubljenega hrvaškega glasbenika Oliverja Dragojevića. Nanj so se spomnili tudi glasbeni kolegi, pri katerih je pustil velik pečat v njihovih življenjih.



Med njimi je tudi hrvaška zvezdnica Severina, ki je na svojem Facebooku objavila posnetek, kako v nekem klubu zapoje Oliverjevo najbolj znano pese Cesarice pri tem pa je pevka pozabila besedilo in se nekako znašla tako, da je mikrofon obrnila proti publiki.



V spominskem zapisu pa je Severina delila tudi drag spomin, ki ga ima na pokojnega pevca. Spomin sega vse v leto 2001, ko jo je Oliver prosil na namesto njega zapoje na koncertu v Veloj luci na Korčuli. Najprej je rekla, da ne more, on pa ji je odvrnil, da ne more boljše od nje. Tako je odšla na oder direktno s plaže in anekdoto delila tudi z občinstvom.