Hrvaška zvezdnicaje novo leto preživela doma, oblečena v pižamo. V njeni družbi pa ni biloali njenega sina, ampak je vstop v novo leto praznovala z mamo. Kakšen je njen odnos z Igorjem, še vedno ni uradno znano, se je pa že lani glasno govorilo, da sta se zakonca razšla. Počilo naj bi prav med karanteno, in če gre verjeti poročanju srbskih medijev, nad Igorjem ni bila najbolj navdušena Severinina mamaPevko naj bi celo nagovarjala, naj ga zapusti, predvsem zaradi razlike v letih in slabega finančnega zaledja. Kot je povedala hčerki, se ji zdi, da se Igor ne more ves čas zanašati na očetovo pomoč in da si mora poiskati službo z rednimi dohodki. Očitno so se v letu 2020 njene želje le uresničile.Severina v intervjujih nikoli ne pozabi poudariti, da ji njena mama Ana pomeni vse na svetu in da ji brez nje nikoli ne bi uspelo priti do tod, kjer je danes.