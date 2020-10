Severina za Igorja ni več edina

Odkar je postalo znano, da sta(33) in(48) par, je bila slednja edina, ki jo je spremljal na Instagramu. Čeprav mu sledi skoraj 50.000 ljudi, je na tem družbenem omrežju 'zvest' le njej. Te dni se je to spremenilo, kar je presenetilo številne oboževalce.Slediti je začel profilu po imenom Biser Metohije, v opisu katerega najdemo, da je njegov namen predstavitvi Velike Hoče in druga naselja na območju Kosova in Metohije. Ravno tu je Igor zadnjih nekaj dni potoval in na svojem profilu objavljal posnetke. Občuduje lepote pokrajine in ne skriva, da uživa v naravi, piše 24sata. Njegovi spremljevalci se mu seveda vseskozi zahvaljujejo, da je z njimi delil tako čudovite trenutke. »Hvala za to, čudovito je, «so mu zapisali v komentarjih. S Severino je medtem vse po starem, Igor je edina oseba, ki jo spremlja na svojem uradnem Instagram profilu.Se pa letos vse pogosteje ugiba o njunih zakonskih težavah, še posebej, ker se par ne vidi po več mesecev.