Severina v hudi krizi, blokirali naj bi ji račune

Leto 2020 ni bilo naklonjeno hrvaški estradnici. Pokalo ji je tako na ljubezenskem kot tudi na finančnem področju. Če je upala, da bo to leto kaj boljše, se je motila, saj se težave samo še kopičijo, poročajo hrvaški mediji.Severina, ki je navajena življenja na veliki nogi, ima menda hude finančne težave. Na bančni račun se ji je 'usedla' tamkajšnja agencija za finance Fina. Dolgove naj bi si nakopala zaradi kazni, ko ni očetu sinaizročila njegovega potnega lista. To pa še ni vse, sodišče jo je kaznovalo tudi, ker je na spletnih omrežjih objavljala njegove fotografije, čeprav jih ne bi smela.V letu 2020 so se Severinine finančne težave še nakopičile, saj so bili zaradi pandemije odpovedani njeni koncerti in nastopi, za katere je bila navajena zaračunavati mastne vsote. Njena podjetja so se znašla v dolgovih (skupaj za več kot 380.000 evrov). Hrvaško javnost je Severina razburila, ko je zaprosila za državno pomoč pri izplačilu minimalne plače. Približno 1500 evrov, kolikor naj bi njeno podjetje dobilo, naj bi po burnem odzivu javnosti kasneje tudi vrnila.