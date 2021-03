Severina spet polni strani rumenih medijev (VIDEO)

Na youtubu si je mogoče ogledati dokumentarni filmz naslovom Ko se prelevim v Severino. Dokumentarec je nastal med turnejo Zdravo, Marijo v Beogradu leta 2009. Kamera Severini v Beogradu sledi na vsakem koraku, v garderobi, med intervjuji in pri delu s sodelavci. V filmu je razkrila, da je bila njena naljubša skladba takrat Muškarcu samo treba kurva.V filmu se pojavi tudi, s katerim je takrat bila zaročena. Zapustila ga je leto zatem, ko je spoznala. Z njim je dobila sina. Slavko se je nato zapletel z, z njo pa se je razšel leta 2015.Film, ki traja nekaj več kot pol ure, je imel že v nekaj urah več kot 15.000 ogledov.Severina sicer v zadnjem času polni strani rumenih medijev zaradi razhoda od moža. Govori se, da se je konec začel že maja lani. Severina je zapustila Beograd in odšla v Zagreb, kjer je brez Igorja praznovala svoj 48. rojstni dan. Povod za spor naj bi bil prenova bazena na tastovem domu. Nekaj časa sta še skrivala, da med njima ni več ljubezni, kasneje pa sta si nehala slediti na spletnih omrežjih in izbrisala fotografije. Pred dnevi je za propad zveze na instagramu Severina obtožila taščo in tasta. Je pa zdaj menda že intimna z nekim mladim vinarjem ...