Severina šokirala: Pozdravi odvratnega moža in grde otroke (VIDEO)

Igralec(40), pevka(48) in igralka(39) imajo glavne vloge v videospotu, ki je sestavni del nove kampanje proti sovražnemu govoru. Prikazuje komunikacijo v trgovini, kjer si prodajalec, stranka in blagajničarka izmenjajo kar nekaj sovražnih besed. Severina igra blagajničarko, ki stranki med drugim reče, naj »pozdravi odvratnega moža in grde otroke«.Bosansko-hercegovski medij Buka je na svojem youtube kanalu objavil video, katerega namen je spodbuditi kulturo dialoga, empatije in razumevanja med ljudmi.»Priče smo vse večji pogostosti sovražnega govora, ki postopoma osvaja spletni in zunanji prostor ter grozi, da bo v naši družbi postal splošno sprejet način komunikacije. Nevarnosti privajanja na to vrsto govora so številne,« pravijo pri Buki.