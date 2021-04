Severina skrušena: Sistem ne deluje, umreti je moral otrok

Hrvaška je še vedno v šoku po grozljivi tragediji, v kateri je umrla dveinpolletna deklica . Po vsej državi so včeraj prižgali sveče v njen spomin, med drugim tudi, ki se ji je poklonila z zapisom na instagramu.Močno pretresena nad zgodbo nedolžne deklice, ki je sicer kmalu po rojstvu dobila topel in varen dom pri rejnikih, nato pa sta jo njena okrutna biološka oče in mati pred pol leta dobila nazaj, je Severina izrazila protest proti nedelujočemu sistemu, sodstvu in korupciji, zaradi katerih sama še vedno močno trpi – izgubila je namreč skrbništvo nad sinom. »Izprijeno, okrutno, nepredstavljivo, neopravičljivo. Malega angelčka so odpeljali iz toplega in varnega rejniškega doma, ker v centru za socialno skrbstvo ni imel svojega angela. Ker tam ni bila deležna socialne oskrbe, čeprav se center tako imenuje. Zakaj? Ker sistem ne deluje. Ker sodišča ne delujejo. In vse v verigi. Korupcija ali malomarnost – rezultat je enak. Zakaj je moral zaradi tega umreti otrok?« je zapisala Severina ogorčeno.