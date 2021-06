Severina se hvali z oblinami, pozirala tudi zgoraj brez (VIDEO)

Tekmovala je s fanti in jim dala vetra

»To je bila ljubezen na prvi pogled,« se svojih začetkov danes spominja 21-letna Nika Križnar. Ko je pri osmih letih prvič stala na skakalnici, je takoj začutila, da je to to. In čeprav se je najprej znašla v povsem »moškem« svetu, se ni pustila zmotiti.