Severina presrečna: Dete se vrača domov

Množice so zadnja leta objokavale usodo priljubljene pevkein njeno izgubljeno skrbništvo nad sinom, zdaj z njo praznujejo pomembno odločitev sodišča. Njen odvetnikje namreč potrdil, da je Severina dobila deljeno skrbništvo z nekdanjim partnerjem»Sodišče v Splitu je odločilo, da otroka vrne Severini. Določilo je, da bo otrok polovico časa preživel z mamo, polovico pa z očetom, torej bosta imela skupno skrbništvo nad otrokom. Kako bosta starša določila podrobnosti dogovora, bomo še videli,« je povedal odvetnik, a tudi dodal, da se bo Severina še naprej borila, da bi nad Aleksandrom dobila polno skrbništvo.»Čim je odločeno, da oba starša z otrokom preživita enako časa, se smatra, da je otrok vrnjen materi. Mislim, da smo dobili največ, kar je bilo mogoče v tem trenutku in da je to zelo dobra novica,« je še dodal.Severina, ki je pred kratkim potrdila, da se je razšla s partnerjemima tako znova razlog za srečo. Na pomembno novico je namignila že pred dnevi na enem od koncertov. »Ne morem vam točno povedati, za kaj gre, toda: dete se je vrnilo domov. Vi ste prvi, ki ste izvedeli, to ni objavljeno še nikjer. Hvala vsem vsem za podporo,« je v čustvenem nagovoru povedala pevka.