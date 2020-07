Severina prekinila molk: to je sporočila Igorju (FOTO)

se že vse poletje zabava na hrvaški obali. Po koncu izolacije se je vrnila v Dalmacijo, karanteno pa je preživljala s taščo in tastom ter z možem. Ž takrat so bile glasne govorice, da se je hrvaška pevka sporekla s tastom in da se zaradi tega maje tudi njun odnos z Igorjem.Vrstice spletnih strani in časopisov so kar nekaj časa polnile govorice o njuni ločitvi, Severina se na te zapise ni ozirala. Uživala je v poletnem sproščanju. Veliko prahu je dvignilo dejanje, ko sta si z dragim nehala slediti na instagramu.Zdaj je prekinila molk in z objavo čestitke na instagramu utišala govorice o ločitvi. Igor je namreč praznoval 33. rojstni dan, zato je zapisala: »Prečudovitemu moškemu za rojstni dan, Igor Kojič, srečno pri navajanju na 33 obratov!«Pod ključnike je zapisala, da ga ljubi, in oboževalci so eksplodirali. Več kot navdušeni so nad dejstvom, da se je par pobotal. Čestitke dežujejo z vseh strani.