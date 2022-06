Severina napadla socialno delavko: »Zajebavajo me že devet let«

Severina s centrom za socialno delo v zagrebški četrti Maksimir ni v najboljših odnosih. Milo rečeno. Že devet let, odkar se bori za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, ki se ji je rodil v zvezi z Milanom Popovićem, se s tamkajšnjimi zaposlenimi prepira in jih krivi za svoje težave.

Očita jim, da so sokrivi, da si mora skrbništvo deliti z bivšim, za letošnje valentinovo pa so ji popolnoma popustili živci. Verbalno naj bi se agresivno znesla nad socialno delavko in drugimi uslužbenci centra za socialno delo, zaradi česar se bo morala vročekrvna Dalmatinka zdaj zagovarjati pred sodiščem.

Lepotica naj bi bila skrajno nevljudna, žaljiva, že agresivna.

Na valentinovo slavijo vsi zaljubljeni, hrvaška zvezdnica pa si je prav vsakoletni dan zaljubljencev izbrala za dan, ko pusti svoji nakopičeni jezi prosto pot. V minulih letih se je na ta februarski dan ljubezni in strasti na družabnih omrežjih že pričkala z bivšim možem Igorjem Kojićem, še prej je prav na ta dan rada zbodla Milana Popovića, očeta svojega sinka.

Za letošnje valentinovo pa je bila tarča njenega besa socialna delavka. Ta je zgolj opravljala svoje delo, ko je obiskala pevkino mamo Ano, po Severinini oceni pa je s tem prestopila vse meje in pooblastila. Ni je zanimalo pojasnilo, da se na centru morajo odzvati na vsako prijavo suma nasilja, ki jo pošlje družinski član, ter jo preveriti.

»Ni je zanimalo, kaj ji želim povedati,« je organom izpričala uslužbenka, na katero naj bi pevka tulila v nič kaj izbornem jeziku, med drugim ji je očitala, da jo »zajebavajo že devet let«.

Socialna delavka je zvezdničin način komuniciranja označila za verbalno nasilje, njene žaljivke, med katerimi ni manjkalo psovk, so nato začele leteti še po drugih zaposlenih. Severina se bo na sodišču zagovarjala zaradi kaljenja miru in napada na javnega uslužbenca in razžalitve.

Za valentinovo so pevki popolnoma popustili živci.

V ozadju spornega obiska socialne delavke naj bi bil spor med pevko in njeno sestro Marijano, ki živi v Beogradu. Ta naj bi se pritoževala, da z mamo, ki sicer vse več časa preživlja s Severino, sploh ne more več navezati stika, za to pa krivi sestro. Še več, dolgo ni vedela, da ima mati zdravstvene težave. In sredi sestrskega spora, ki se vleče že mesece, se je znašel center za socialno delo.

Lani je splaval po vodi njen zakon z Igorjem Kojićem.