Severina je okužena, srbski mediji ji očitajo veseljačenje

Si je korono pridelala med zabavami?

Že mesece se spopada z očitki, da je prizadela svojega moža in njegovo družino ter jim obrnila hrbet. Razvpita pevka, katere zakon je menda pošteno omajan, je pred časom zapustila Beograd in se vrnila v svojo domovino, tam pa se je prepustila uživanju s prijatelji in šestnajst let mlajšemu možujasno pokazala, da zmore živeti tudi brez njega.Menda se nista srečala vse od aprila: med takratno karanteno naj bi počilo medin tastom, zvezdnica naj bi zato pobrala šila in kopita ter jo mahnila v Zagreb in Split, ni pa nikoli razjasnila, ali sta se z možem razšla dokončno ali je njun zakon samo v začasni krizi. Kakor koli že, na svojem profilu na instagramu je redno objavljala fotografije svojega predajanja nakupovanju, plesu in poziranju objektivu z zvestimi prijateljicami in nečakinjo, poletje pa je žensko navezo poneslo tudi v znameniti Bol na Braču, kjer se je Severina menda na vso moč zabavala brez zaščitne maske, sredi razgrete množice.Ali ji je prav domnevno veseljačenje prineslo okužbo, sicer ni potrjeno, a srbski mediji so ogorčeni nad njeno neodgovornostjo. Potem ko se je vrnila v Zagreb, je ena od oseb iz njene najbližje druščine zbolela, test pa je bil pozitiven tudi pri Severini. Ta nima nikakršnih simptomov, zdrav je tudi njen sin, ki je prejel negativen izid testa in je zdaj v varstvu očeta, srbskega tajkunaPrav ta naj bi vest o Severinini okužbi prenesel na splet, je zdaj besna pevka, verjetno v strahu, da bo bivši njeno okužbo, ki naj bi si jo tudi po poročanju srbskih medijev pridelala med nebrzdanim poletnim žuriranjem, izkoristil v bridki bitki za skrbništvo nad sinom, ki se vleče že vrsto let. Dalmatinska pevka javno naproša vse predstavnike sedme sile, naj ne širijo laži o njeni bolezni; zatrdila je, da se je po pozitivnem testu ustrezno izolirala in sprejela vse zapovedane ukrepe.