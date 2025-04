Severina in tragično ozadje uspešnice: »Ko so mi sporočili, da je umrla … «

Severina na koncertih občinstvo velikokrat gane s pesmijo Prijateljice, ki jo je posvetila svoji preminuli prijateljici Marici.

Na instagramu je zaupala čustveno zgodbo o njenem nastanku:

»Besedilo za Prijateljice sem začela pisati že v srednji šoli. Posvetila sem jo svojim prijateljicam, brezskrbnim in igrivim, refren pa sem dokončala, ko sem leta 1991 jokala v hotelski sobi v Zagrebu.

Tedaj so mi sporočili, da je Marica umrla v prometni nesreči.

Poklicala me je Anđela in rekla: »Moraš ji napisati pesem...« Glasbo sem napisala kasneje in skaldbo izdala na albumu Djevojka sa sela.

Ime pesmi je moralo biti Hej, Marice, moja prijateljice, ampak nisem želela posipati soli na rane njenih staršev ... pa tudi ne na rane vseh nas, ki smo jo imeli radi,« je zapisala.

»Bila je najlepša v razredu, igrala je violončelo. Odletela je na svoj jug.

Njene sanje so ostale neodsanjane, mi smo ostali brez nje, a živi skozi pesem.

Vem, da jo skozi glasove nekaterih mladih deklet vedno sliši. Hvala, Tiya, bila si neverjetna,« je dodala Severina v opisu videa, v katerem je na koncertu podala mikrofon eni od oboževalk, ki je zapela njeno pesem.