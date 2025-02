Severina na Ptuju ganila s sporočilom za srbske študente: »Vaše roke so krvave«

Severina je preteklo soboto nastopila na Ptuju, kjer je med koncertom poslala močno sporočilo študentom v Srbiji, ki so se v tistem času zbrali na protestu v Kragujevcu.

»Prosim vas za en velik aplavz za vse študente iz Srbije,« je 52-letna pevka glasno pozvala občinstvo. Dvorana jo je nagradila z bučnim aplavzom, nato pa je zapela pesem Gardelin.

Po nastopu je na Instagramu delila videoposnetek s koncerta in ob njem zapisala: »'Vaše roke so krvave' je sporočilo srbskih študentov, ki se borijo za pravico, dostojanstvo in svobodo proti diktaturi (nekateri med njimi so bili tudi na Ptuju). So svetilnik celotne regije – hvala jim. Iz Slovenije jim pošiljamo ljubezen.«

Podpora tudi iz Istre

Severina je študentom iz Srbije izrazila podporo tudi na nedavnem koncertu v športni dvorani Kaštelir v Istri.

»Podpora tudi iz Istre študentom v Srbiji, ki se borijo za svobodo … Ker ne pustijo, da jih poteptajo, ker ljubezen rojeva junake,« je zapisala ob posnetku nastopa.

Občinstvo je pozvala k aplavzu: »Mi se imamo lepo, a obstajajo mladi ljudje, ki se v svoji državi borijo za svobodo. Prosim vas, velik aplavz za srbske študente!« Ob tem se je v dvorani zaslišal glasen vzklik občinstva.

Severina postala simbol protesta

Srbski študenti že tri mesece protestirajo in zahtevajo odgovornost za tragično nesrečo na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi. Severina jim ves čas izkazuje podporo in je nedavno razkrila, da so jo protestniki celo upodobili na plakatih.

Na Instagramu je zapisala: »Besede bi vse pokvarile, le tiho sem se stisnila … Kakšna čast, da me nosite na transparentu. Mama, uspelo mi je. Hvala študentom, ki so na ulice pripeljali ljudi po vsej Hrvaški in po svetu, ki so združili te države v dobrem, poštenju, solidarnosti, pravičnosti in človečnosti. Kakšen festival človečnosti! To, kar počnete, bo zapisano v učbenike kot najsvetlejši del zgodovine teh krajev v zadnjih 30 letih.«

Severina tako ostaja ena najglasnejših javnih osebnosti, ki podpirajo mlade v Srbiji v njihovem boju za pravico in svobodo.