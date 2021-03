Seth Rogen bo prodajal najboljšo marihuano

Svojo strast je prelil v posel. FOTOgrafije: Osebni Arhiv

Tudi lončari

Ponujal bo tri sorte marihuane, ki jih kadi tudi sam.

Gledali smo ga, med drugim, v filmih Napumpana, Sosedi, Zadetki: Ananas ekspres in Zeleni sršen. Ga slišali v animiranih celovečercih Shrek, Kung fu panda in Pošasti proti nezemljanom. A tisto, zaradi česar bimorali poznati, tako je prepričan vsaj kanadski zvezdnik, je njegova vseobsegajoča ljubezen do marihuane. »Če kaj veste o meni, potem, tako predvidevam, veste to, da rad kadim travo,« je začel razvpiti ljubitelj zelene omame. Ki pa ni le dan za dnem brezdelno plaval na oblačku prijetne zadetosti, ampak je tuhtal in premleval, kako bi te prijetne občutke razširil med ljudi. In zadelo ga je kot strela z jasnega. Ustanovil bo podjetje, ki bo ljudem dobavljalo najodličnejše vrste marihuane. »Že vsaj deset let delam na svojem podjetju za marihuano, ki ga naposled lahko pripeljem tudi do Američanov, v Kalifornijo.« To se bo zgodilo s prihajajočim tednom, ljudje pa so bili tako navdušeni, da se je spletna stran zelenega podjetja Houseplant že na dan, ko jo je hollywoodski zvezdnik zagnal, sesula zaradi navala.Kadi že dolgo. Preizkusil je vse sorte marihuane, ki obstajajo. Ali najmanj več sto, izmed katerih je izbral tri najljubše. Pri sortah sative je izluščil pancake ice (palačinkin led) in diablo wind (peklenski veter), med sortami indice pa se mu zdi najizjemnejša pink moon (rožnata luna). In prav te tri različice so osnova podjetja, ki ga je 2019. zagnal z, s katerim sta, sprva v Kanadi, začela prodajati že vnaprej zvite smotke marihuane in posebne mehke kapsule. »Podjetje Houseplant se je rodilo iz najine ljubezni in strasti do marihuane, oblikovanja in umetnosti, želiva pa tudi pomagati razkrojiti nepravične protimarihuanske zakone,« je dejal zvezdnik, ki se je zaradi prostočasne strasti lotil tudi lončarstva. Sprva si je želel oblikovati pepelnik ali dva, a je že hitro odkril, kako pomirjujoče je gnetenje gline. Zato je ponudbo Houseplanta razširil in bo ameriškemu trgu ponujal pepelnike, vžigalnike, glasbene plošče in keramične skledice. »Marihuana prihaja v ličnih pločevinkah – v oranžnih sativa, v vijolični indica. Oblikovali smo tudi super namizni vžigalnik, katerega pokrov je hkrati pepelnik. Dva v enem, torej! Prej sem vžigalnike nenehno izgubljal, tega pa je skoraj nemogoče založiti – prevelik in premasiven je in spada na mizo. A to je šele začetek!« ne more skriti navdušenja Rogen, ki je zeleno podjetje označil za svoje življenjsko delo. Kajti pomislil je na vse. Tudi na to, da ob prijetni zadetosti prija dobro izbrana glasba, zato bo na njegovi spletni stran mogoče kupiti tudi vinilke, na njih pa glasbene kompilacije, ki najbolj ustrezajo počutju ob uživanju vsake izmed treh sort. Tako je izkušnja namreč popolna in zaokrožena.V Kaliforniji bodo ljubitelji zelene omame Sethove izdelke sprva lahko naročali le na spletni strani – do prihodnjega tedna jo bodo verjetno spet vzpostavili –, a v kratkem, verjetno že letošnjo pomlad, jih bo mogoče kupiti v več kalifornijskih lekarnah z dovoljenjem za prodajo marihuane.