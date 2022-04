Sestri Kardashian razbeseneli svet: Niti princesa Diana si ne bi tega privoščila! (VIDEO)

Sestre Kardashian so neprestano pod budnimi očesi oboževalcev, ti pa opazijo in objavijo vse, kar je prav in narobe. Tokrat sta za val ogorčenja poskrbeli Khloé in Kim Kardashian, ki sta s svojo potezo razbesneli svet.

Zasedli sta Disneyland

Khloé se je odločila, da bo njeno hčerko True Thompson za 4. rojstni odpeljala v Disneyland, kamor je povabila tudi Kim s hčerko Chicago West, pridružila pa se jim je tudi Dream, hčerka Roba Kardashiana in Blac Chyne. Tam naj bi Kardashianove zahtevale posebno obravnavo, ki so jo tudi dobile, a kot komentirajo mnogi – na škodo vse drugih obiskovalcev.

Po družbenih omrežjih se je tako začel širiti videoposnetek sester Kardashian, ki sta zahtevali, da se del zabaviščnega parka zapre v rednem obratovalnem času in da ljudje čakajo, dokler one ne končajo z atrakcijami. Bili sta tako 'dobri', da sta navadnim smrtnikom dovolili, da stojijo ob strani in ju gledajo, kako se zabavata s svojimi otroki.

Uporabnica tiktoka Rachael Kevin je celotno situacijo v Disneylandu dokumentirala in video objavila. Za objavo je prejela več tisoč všečkov in komentarjev. Uporabnike tiktoka je namreč poteza slavnih sester osupnila. »Še princesa Diana si tega ne bi privoščila,« »Arogantni sta«, »Neprijetno bi mi bilo«, »Zakaj nista najeli celotnega parka?« so le nekateri od komentarjev, ki kažejo, kako zelo šokirani so bili uporabniki tiktoka.