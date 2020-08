Sestra Mariah Carey v satanističnem kultu

Toži svojo mater

Četudi si delita starše in sta odraščali v istem, nič kaj prijaznem okolju revščine ter rasne nestrpnosti, ki sta joinkot hčeri rasno mešanega para še toliko bolj občutili, danes vendar ne bi mogli živeti bolj različnih življenj. Medtem ko je Mariah ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov, katere premoženje je ocenjeno na 300 milijonov, njena odtujena sestra životari. Že pred časom je v medije pricurljalo, da se je zvezdničina sestra za preživetje prodajala, menda že v mladostnih letih, tudi zato, da je mami pomagala plačevati položnice, kar je nato drago plačala− tudi z okužbo z virusom HIV. Zapadla je tudi v primež drog, tega pa je pred leti nekoliko razklenila in se vključila v metadonski program.A morebiti se nič od tega ne bi zgodilo, morda bi celo lahko živela povsem običajno življenje, ko je ne bi otroške travme potisnile na trnovo pot, po kateri hodi. V sodnih spisih, s katerimi je mamozvlekla na zatožno klop, je Alison namreč razkrila, da jo je mama pri le 10 letih silila v seks z neznanci. Zlorabljali naj ne bi le nje, morala je opazovati spolno zlorabo tudi drugih otrok, ki so jih zvlekli na nočne satanistične obrede. »Zaradi vsega tega se je pri Alison razvil posttravmatski sindrom in je zapadla v depresijo, kar jo je vsrkalo v spiralo zlorabe mamil,« trdi Alisonin odvetnik, ki v imenu svoje varovanke zahteva odškodnino za prestane telesne, duševne in čustvene travme.Namesto da bi jo mama ščitila pred vsem slabim na svetu, jo je naravnost porinila v središče zla. To v grdih podrobnostih razkriva Alisonina tožba, trditev, da je njena mama celo spodbujala neznance, da jo posiljujejo, je namreč šele začetek. Nadalje navaja prisilno udeležbo v satanističnih obredih, ki so se odvijali sredi noči in med katerimi ni bila prisiljena le opazovati otrok in odraslih pri najrazličnejših seksualnih dejavnostih, ampak gledati tudi obredna žrtvovanja. »Grozne stvari so se dogajale, tega noben otrok ne bi smel videti,« je že pred dvema letoma dejala Alison, a izdala le, da naj bi jo k obredom vodil bližnji družinski član. Če pa zdaj sodimo po tožbi, je bila v ta mračnjaška čaščenja vključena celo njena mama.O vsem, kar se je odvijalo ponoči, ko so jo kot še ne desetletno deklico zvlekli na srhljive obrede, na katerih so jo posiljevali v halje oblečeni neznanci, ki so jim obraze zakrivale kapuce, je molčala. Tudi zaradi grožnje, da bodo, če ne bo poslušna, jih ubogala in storila, kar od nje zahtevajo, ali o dogajanju komu kaj črhnila, ranili njeno mlajšo sestrico Mariah. Čeprav danes ne more več z gotovostjo trditi, ali niso morda tudi Mariah kdaj zvlekli v ta nočni pekel, sploh ker se je oglasil še njun brat, da so tudi njega kot otroka vodili k okultnim obredom. A medtem ko se on ni želel spustiti v detajle, je otroško srhljivko dodobra popisala Alison. »Mislim, da sem jih morda imela šest, ko so me prvič odpeljali, dogajalo pa se je več let. Običajno so me od doma odnesli okoli dveh zjutraj, a ne vsak teden. Mislim, da so bili pomembni določeni datumi,« začne in nadaljuje, da sicer nikoli ni nikogar slišala izgovoriti besedice satan, vendar je prepričana, da je šlo za nekaj zlega. »Nikoli nisem razumela, kaj se je dogajalo. A vse se je začelo s petjem v meni neznanem jeziku, mislim, da latinskem. Vsi so peli in stali v krogu. Tam je bila nekakšna miza, podobna oltarju. Prisotnih je bilo okoli 20 ljudi, tudi otroci. Ne spominjam se, da bi med njimi kdaj opazila Mariah, saj je precej mlajša od mene. A to še nič ne pomeni. Ni nemogoče, da so tudi njo odpeljali.« To se ji zdi od bratovega priznanja še verjetnejša možnost.Zaradi nepojmljive zlorabe, ki jo je trpela v otroštvu, še več, ki jo je zakrivila njena lastna družina, celo mama, so Alison diagnosticirali posttravmatski sindrom, borila se je z depresijo in tesnobnostjo, vse pa je povzročilo zdrs v droge, saj je – tako njen odvetnik – v mamilarski omami poskušala zatreti boleče in umazane spomine. Dodaja, da se je zatekla tudi po strokovno psihološko pomoč, čeprav nič ne bo nikoli zacelilo vseh ran. Si bo pa z odškodnino morda lahko privoščila nove zobe, kajti njeni so ji zaradi dolgoletne zasvojenosti izpadli.