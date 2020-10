Sestra ga je naučila, kaj pomeni živeti

GETTY IMAGES FOR THE MET MUSEUM/ Ljubimkam se ne zna predati v celoti, zato je iz njunega razmerja odkorakala Katie Holmes.

FOTO: Kevin Tachman/Getty Images For The Met Museum

DeOndri je uresničil del sanj, ko je nastopila v njegovem glasbenem videu za skladbo Blame It.

PRESS RELEASE Čeprav nima dveh levih nog, ga je sestra vselej premagala v plesu. FOTO: Press Release

Bila je kot svetla luč. Ne morem prešteti, na koliko domačih zabavah je odšla na plesišče, začela plesati in bila glavna zvezda žura.

Čeprav za postavnimvzdihujejo ženske po vsej obli, se hollywoodski zvezdnik tudi še pri svojih skorajšnjih 53 letih ni doslej nobeni zavezal. Zgolj skače iz ene zveze v drugo in se nobeni ženski ne preda v celoti, naj ima dekle ali ne, menda ne neha pogledovati za drugimi, kar je menda tudi zabilo poslednji žebelj v krsto njegovega šestletnega razmerja sA čeprav igralec še ni našel ženske, ki bi ji bil pripravljen obljubiti večnost, je svoje srce vendar v celoti oddal že pred 36 leti. Na tisti dan, ko je na svet privekala njegova 16 let mlajša sestrica, ki ga je morala le enkrat pogledati in že je bil njen. »Niti opazili nismo, da ima downov sindrom. Opazili smo le, kako prekleto luštkana je. Kot čudovita čokoladna kroglica,« je Jamie priznal, da se je vanjo zaljubil v trenutku, ko jo je prvič prijel v roke. Da se mu je zdaj, ko je umrla pri le 36 letih, srce zlomilo na tisoče koščkov. »Moje srce se je raztreščilo na milijon koščkov. DeOndra je prešla. Pravim, da je prešla, saj bo vedno živa.«Bila je precej mlajša, na svet pa je privekala z downovim sindromom. Pa vendar je bila prav DeOndra tista, ki je Jamieja naučila, kaj pomeni živeti. »Včasih nas v svetu materialnega izobilja zanese in odnese. A nato sem pogledal to dekle, ki je le želelo živeti, plesati, ljubiti. In tedaj uvidim, kaj živeti v resnici pomeni. Ona me je tega naučila,« je povedal Jamie, prepričan, da je vsak, ki je kdaj spoznal DeOndro, v hipu uvidel, da je kot luč, ki osvetli dan vsakogar.»Bila je kot svetla luč. Ne morem prešteti, na koliko domačih zabavah je odšla na plesišče, začela plesati in bila glavna zvezda žura. Prepričan sem, da tudi danes pleše v nebesih,« je dejal strti Jamie, čigar bolečina je nepredstavljiva. Čeprav se mu na ustnice vseeno prikrade sled nasmeška, ko se spomni vseh lepih prigod z ljubljeno sestrico. In prav s temi čudovitimi spomini je odločen zapolniti luknjo, ki je nastala v njegovem srcu z njeno smrtjo.DeOndra, ki jo je s slavnim bratom povezovala močna vez, je imela sanje. Želela je plesati, za ples je bila rojena, sanjarila je o profesionalni plesni karieri. In del tega ji je brat, ki ni le filmski zvezdnik, ampak tudi z grammyjem nagrajeni glasbenik, omogočil. »Plesala sem v njegovem glasbenem videu za skladbo Blame it. Plesala sem na odrih nekaterih njegovih koncertov po vsej deželi. In, uganite, plesala sem na podelitvi grammyjev!« je dejalo dekle, ki je po bratovem mnenju imela nasmeh, prešeren in širok kot Veliki kanjon. Seveda je plesala tudi za zaprtimi vrati doma, kjer sta se s Foxxom ničkolikokrat pomerila v plesnem tekmovanju – iz katerega je zvezdnik vselej odšel kot poraženec.»Bila je plesna kraljica! Njeni gibi so bili izjemni. Pri ljudeh s posebnimi potrebami, kot je bila moja sestrica, je treba vedeti, da svoje ljubezni ne filtrirajo in ne cenzurirajo. Vse, kar dajo, dajo v celoti. Ljubijo celostno, plešejo celostno. Prav nič se ne zadržujejo.« S tovrstnim pristopom pa DeOndra ni osvojila le svoje družine, ki jo je brezpogojno podpirala, in prijateljev, ampak je leta 2011 postala tudi svetovna ambasadorka fundacije za downov sindrom. Svoje sledi je pustila na specialni olimpijadi, na kateri je začela sodelovati še v osnovni šoli in je domov prinesla tudi več kolajn.