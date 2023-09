Šest dni po 90. rojstnem dnevu umrl zvezdnik serije Preiskovalci na delu

V 91. letu se je poslovil škotski igralec David McCallum, ki se je zaradi vloge tajnega agenta v seriji Mož iz agencije U. N. C. L. E. ustoličil kot ena največjih televizijskih zvezd 60. let. A čeprav je od tedaj minilo že več kot pol stoletja, ga niso nič manj vzljubile niti mlajše generacije, ki se jim je prikupil kot ekscentrični patolog in prava zakladnica znanja Donald Mallard, Ducky, v ameriški seriji Preiskovalci na delu: NCSI.

Kar dve desetletji je posvetil liku ekscentričnega patologa Duckyja.

»Imel je dolgo, čudovito življenje,« je nekoliko v uteho njegovemu stanovskemu kolegu in prijatelju Marku Harmonu iz Preiskovalcev na delu. »Ko sem ga prvič srečal, me je prežemalo strahospoštovanje, vsem, ki smo z njim delali pri seriji, pa je bilo to v velikansko čast.« Slednje je nedvomno veljalo tudi za Michaela Weatherlyja, »imam le tri avtograme: Seana Conneryja, Tonyja Bennetta in McCalluma.« Pri čemer je še dodal, da je znal McCallum resnično izkoristiti prav vsak trenutek, tako v življenju kot na snemanjih. »Nazdravimo temu zabavnemu, fantastičnemu in nadvse pristnemu moškemu. Od njega ni bilo boljšega!«

V Glasgowu rojeni David se je šolal na prestižni Kraljevi akademiji za dramsko umetnost v Londonu, zatem pa se je skupaj z zvezdniško zasedbo filmskih veljakov, kot so bili Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson in Donald Pleasence, pojavil v epskem vojnem filmu iz leta 1963 Veliki pobeg. A življenje se mu je za vedno spremenilo leto kasneje, ko je dobil vlogo skrivnostnega ruskega agenta Ilja Kurjakina v seriji Mož iz agencije U. N. C. L. E. Njegova vloga je bila sprva majhna, a je gledalce tako pritegnil, da je počasi postal enakovreden glavnemu liku ameriškega agenta z imenom Napoleon Solo, ki ga je igral Robert Vaughn. Serija se je vrtela štiri leta, McCallumu pa je prinesla dve nominaciji za emmyja. Lik Ilje ga je spremljal vse življenje. »Minilo je 30 let, a mu ne morem ubežati,« je igralec dejal leta 1998, potem ko je Iljo znova upodobil leta 1983 v nostalgičnem televizijskem filmu Vrnitev moža iz agencije U. N. C. L. E., v katerem je vnovič združil moči z Vaughnom, da sta prekinila upokojitev in še enkrat rešila svet.

Poslovil se je le šest dni po 90. rojstnem dnevu ki ga je praznoval 19. septembra.

V svoji plodoviti karieri je igral v več filmih in serijah, a ob liku tajnega agenta je najgloblje sledi verjetno pustil še kot patolog Ducky, ki ga je upodabljal od leta 2003 pa vse do smrti. »Na pogled je morda nekoliko trapast, a ga je bilo zelo zabavno igrati,« je dejal McCallum, s smrtjo katerega se je od serije, ki se je zavihtela v elito najbolj gledanih, sedaj poslovil še zadnji član prvotne igralske zasedbe. »Bil je učenjak in pravi gospod, vselej uglajen in stoodstoten profesionalec, ki ni nikoli izpustil priložnosti za šalo. Delati z njim je bilo od prvega do zadnjega dne čisti užitek. Preprosto – bil je legenda,« sta se mu poklonila avtorja serije Steven D. Binder in David North. Umrl je naravne smrti v bolnišnici v New Yorku, obdan z družino.