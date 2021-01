Serija Seks v mestu se vrača

Carrie Bradshaw bo spet uživala v koktajlih kozmopolitan.

Ne bo se vrnila k svojemu liku zapeljive Samanthe Jones.

Ena igralka bo manjkala.

REUTERS PICTURES Parkerjeva in Cattrallova se za ugasnjenimi kamerami ne razumeta najbolje. FOTO: Lucas Jackson/Reuters Pictures

Carrie, Miranda, Samantha in Charlotte so v bučnem, natrpanem, a vendar anonimnem New Yorku iskale ljubezen. »Iščem ljubezen. Pravo ljubezen. Noro, nadležno, ki te vso vsrka in zaradi katere imaš občutek, da brez te druge osebe ne moreš živeti!« je Carrie Bradshaw v podobiskozi šest sezon serije Seks v mestu iskala Pravega. A četudi je po kupu zapletov in z večkrat zlomljenim srcem na koncu v objemu čednega milijonarja, neulovljivega gospoda Živine vendar našla svojo pravljico s srečnim koncem, njena zgodba očitno ni končana. Dekleta, pripravite si rožnati kozmopolitan, ki ga je Carrie pridno srkala skozi vse sezone, kajti Seks v mestu se vrača!Iskanje ljubezni štirih prijateljic je polnilo blagajne. Sprva med letoma 1998 in 2004 z megauspešno serijo, ki je pobrala sedem emmyjev in osem zlatih globusov, nato pa še z dvema filmskima nadaljevanjema v letih 2008 in 2010. A čeprav so sploh drugi film kritiki raztrgali, pa tudi gledalce je pustil hladne ali v najboljšem primeru mlačne, da je pred tremi leti padla kocka, da se še tretjega nikakor ne bodo lotili, se Seks v mestu menda vseeno vrača. Na male zaslone v formatu serije. »Rada bi videla, kje so dekleta zdaj. Radovedna sem,« je dejala Sarah Jessica Parker in dodala, da se je svet od tedaj, ko so bila nazadnje skupaj, korenito spremenil.»Le pomislite, napredek tehnologije, preplavljenost z družabnimi omrežji! Naši liki se o družabnih omrežjih nikoli niso pogovarjali, kar bi znalo biti nadvse zanimivo. Nato je tu tudi gibanje #MeToo proti spolnemu nasilju,« so Parkerjevi kar iz rokava letele domislice, kako bi serija lahko dobila nov in nekoliko drugačen zagon. Čeprav bo drugačna še v drugem pogledu. Kajti čeprav naj bi se Sarah Jessica,inveselile vnovičnega snidenja in se vrnile k svojim likom Carrie, Mirande in Charlotte, pa se k seriji ne bo vrnila. Zato se odpira vprašanje, kako bodo zapolnili vrzel, ki jo za sabo pušča odsotnost lika zapeljive požiralke moških Samanthe.Odločitev Cattrallove, da ne oživi lika Samanthe, poznavalcev serije verjetno ne bo presenetila, saj je zvezdnica že večkrat brez okolišenja zatrdila, da je obujanje tega dela njene kariere ne zanima. Že ko so vzniknile govorice o tretjem filmu, je brž dejala, da je to ne zanima, z dodatkom, da se ji je zdel Seks v mestu tako ali tako najboljši, ko je bil v formatu serije. Podobno pa tudi lani, da je svojo vlogo Samanthe pripeljala do ciljne črte, saj je Seks v mestu oboževala.»Biti del tega je bil blagoslov, a s še drugim filmom imam tega dovolj. Če želijo nadaljevati, naj me zamenjajo z drugo igralko,« je bila odločna. »Imam srečo, čeprav sem za to tudi pošteno garala, da imam zdaj izbiro. Odločim se lahko, ali želim nekaj delati ali ne. Vem pa tudi, da dela ne bi dobro opravila, če si ga ne bi želela in ne bi bila pri liku z vsem srcem.« Čeprav je k odločitvi, da ima dovolj Seksa v mestu, verjetno prispeval tudi njen dolgoletni spor s Parkerjevo.Carrie in Samantha sta bili morda tesni prijateljici, kar pa bi le stežka zatrdili za ženski za likoma. V letih poklicnega sodelovanja naj bi se Parkerjeva in Cattrallova namreč večkrat udarili zaradi denarja, prvič, ko je Sarah Jessica dobila bonus zaradi vloge izvršne producentke, kar naj bi ji honorar dvignilo za okoli 300 tisočakov. V luči tega je Kim sicer uspelo tudi zase izposlovati povišico, a ker je to storila samoiniciativno in ni istočasno poskušala dvigniti plač še za preostali del igralske ekipe, so jo ti praktično izobčili, »niti med malico ni želel nihče sedeti poleg nje«.Drugi kamen spotike je bil, ker je odločno zavrnila snemanje še tretjega filma Seks v mestu. Dokončno pa je med igralkama počilo, ko je Kim javno dejala, da s soigralci nikoli ne stke prijateljskih vezi. »To me je precej prizadelo, sama namreč nimam takšnih spominov na snemanja. Kajti čeprav se je vse začelo kot poklicno sodelovanje, smo skupaj preživele leta, med tem smo ustvarile nekaj res posebnega, kar ljudi poveže tudi na osebni ravni,« se je odzvala Sarah Jessica.