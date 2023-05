Serena Williams najprestižnejši dogodek izkoristila, da jo je razkrila (FOTO)

Dnevi, tedni, za nekatere celo meseci priprav na verjetno najprestižnejši, najbolj ekskluziven in najbolj vpadljiv modni dogodek leta, ples Met gala, so dosegli vrhunec, ko so se veljaki modne in zabavne industrije naposled sprehodili po svečani preprogi kremne, rdeče in modre barve, razviti po stopnišču newyorškega Metropolitanskega muzeja. Okoli 400 gostov, vsi so se lahko plesa udeležili zgolj s povabilom Anne Wintour, je tokrat razkazovalo ekstravagantne kreacije, ki jih je navdihnila modna zapuščina oblikovalca Karla Lagerfelda.

Jared Leto je preobrazbo v mačko vzel skoraj dobesedno.

Črno-bele kombinacije, dolgi nizi biserov, visoki ovratniki so prevladovali na plesu vseh plesov, ki pa je bil tokrat tudi priložnost, da so zvezdnice pokazale svoje nosečniške trebuščke. Tako je to storila Rihanna, ki je modno pozno prispela z enourno zamudo ter pritegnila pozornost v bohotni beli obleki, ki so jo navdihnile kamelije, Lagerfeldova najljubša cvetlica. Za še precej večji bum pa sta poskrbeli tenisačica Serena Williams in manekenka Karlie Kloss, ki sta na dohodku najavili nosečnost.

400 gostov se je udeležilo prestižnega plesa.

Williamsova kot dolgoletna prijateljica Anne Wintour je redna gostja ekskluzivnega plesa. »Tako sem bila navdušena, ko je na ples povabila nas tri,« je zapisala Serena. A na fotografiji, na kateri je oblečena v črno-belo večerno toaleto, ki po silhueti spominja na morsko deklico, je ob njej stal zgolj njen srčni izbranec Alexis Ohanian. Tretji član družinice je namreč še v njenem zaobljenem trebuščku, ki je jasno izdajal, da se je vendar izpolnila Serenina želja o širjenju družine. Spomnimo, zaljubljenca je pred slabimi šestimi leti razveselila prvorojenka Olympia, Serena pa je lani dejala, da si ji želi podariti sestrico ali bratca. In ta bo očitno že kmalu privekal na svet. Posebni ples je za najavo najlepše novice izkoristila tudi Klossova, ki je prvič postala mamica predlani, zdaj pa bosta z možem Joshuo Kushnerjem spet zibala.

Glavni del oblačila raperja Lil Nas Xa je bila srebrna barva za telo.

»Tokrat je prvič, da sem na rdeči preprogi noseča. To je zame zelo poseben in ranljiv trenutek, sanja se mi namreč ne, kako se modno urediti s trebuščkom.« Čeprav je bil to verjetno nekoliko manjši izziv kot tisti, ki sta si ga zadala vedno ekstravagantni Jared Leto in pop zveznica Doja Cat. Navdiha za obleko, v kateri sta se pokazala, namreč nista iskala v Lagerfeldovih modnih stvaritvah, pač pa – v njegovi ljubljeni mački.

Bela puhasta mačka Choupette, ki jo je Lagerfeld oboževal in že nemarno razvajal, je že sama po sebi zvezdnica in spletna senzacija. Povrhu je letošnji ples v znamenju njenega pokojnega lastnika, zato ni prav nič čudno, da je bila tudi ona povabljena. »Mnogi so me vabili na ples, na katerem se bodo poklonili mojemu očetu, a bom raje ostala udobno doma,« je v njenem imenu zavrnil vabilo skrbnik mačkine internetne strani. A čeprav mačke ni bilo, sta v Metropolitanski muzej prišli njeni človeški različici; Cat Doja je namreč prišla v oprijeti srebrnkasti obleki, ki se je pri kolenih razširila v bel puhast oblak, popoln mačkast videz pa je dosegla s protetičnim mačjim smrčkom in mačje zašiljenimi ušesi, ki so bili del obleke.

Tudi Doja Cat je na plesu mijavkala in kazala krempeljce.

Preobrazbo v Choupette je še bolj dobesedno vzel hollywoodski zvezdnik Leto, ki je bil oblečen kar v kostum puhastega belega mačka. Nemogoče je bilo spregledati tudi večerni videz raperja Lil Nas Xa, ki ga je sicer tudi navdihnil slavni maček, a je na ples prišel skoraj gol. Telo si je namreč prebarval s srebrno barvo in si nadel zgolj srebrne tangice. No, in srebrno, z dragulji okrašeno masko za obraz, na kateri niso manjkale bleščeče mačje brčice. Da pa ne bi bilo nikakršnega dvoma, da je poskušal na plan potegniti svojega notranjega mačkona, je tudi na vsa novinarska vprašanja zgolj mijavkal.