KAZNOVANA ISKRENOST

Serena Williams na sramotilnem stebru

Nekdanja tenisačica Serena Williams, ena največjih športnic vseh časov, je s tem, ko je odkrito priznala, da je s pomočjo zdravil za sladkorno bolezen izgubila več kot 14 kilogramov, sprožila val ogorčenja.
Fotografija: FOTO: Kylie Cooper/Reuters
FOTO: Kylie Cooper/Reuters

M. Fl.
27.08.2025 ob 13:25
M. Fl.
27.08.2025 ob 13:25

Čas branja: 3:57 min.

43-letna športnica, ki je s svojimi dosežki navdihnila milijone, se je znašla pod plazom kritik, ko je na družbenih omrežjih razkrila sodelovanje s podjetjem Ro, proizvajalcem GLP-1 preparatov, zdravil, ki so prvenstveno namenjanja sladkornim bolnikom, v zadnjih letih pa predstavljajo tudi način za izgubo odvečnih kilogramov.

Objava na instagramu prikazuje, kako si Serena vbrizgava tedensko injekcijo. V videu 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam pojasnjuje, da je njeno telo to terapijo po rojstvu njenih dveh hčera potrebovalo.

Odzivi: podpora ali razočaranje?

Kljub iskrenosti so odzivi njenih sledilcev burni. Mnogi menijo, da takšna promocija pošilja napačno sporočilo, zlasti mladim športnicam in ženskam, ki se borijo s samopodobo.

»Kot športnica in vplivnica je sramotno, da širiš sporočilo, da moraš jemati zdravila, da bi bila zdrava in dosegla sprejemljive lepotne standarde. Ta video me je resnično razočaral,« je zapisal eden od njih.

»Po rojstvu otrok je to zdravilo, ki ga je tvoje telo potrebovalo? Odlično, zdaj lahko pozabimo na ves napredek pri ozaveščanju žensk z vidika, da je v redu, če si po porodu vzamejo čas za okrevanje, ali pa da se sploh ne vrnejo na nekdanjo težo,« je dodal drugi.

Eden od komentarjev pa se je glasil:

»Žensko ste, ker je bila iskrena, postavili na sramotilni steber.«

Ikona pod pritiskom

Serena Williams je desetletja veljala za simbol moči, vztrajnosti in pionirstva v športu, ki ni bil vedno naklonjen temnopoltim ženskam. Prav zato se številni kritiki sprašujejo, ali je primerno, da oglašuje injekcije za hujšanje.

»Sporočilo, ki ga pošilja, je povsem napačno in zelo nevarno za družbo,« je zapisal nekdo.

»S svojim telesom lahko počneš, kar želiš, a ne imenuj tega zdravstvena oskrba. Grozljivo je, da to prihaja od nekdanje vrhunske športnice,« je bil še en odziv.

Nekateri so šli še dlje in njeno dejanje označili za strašljivo sporočilo mladim, zlasti dekletom, ki jo vidijo kot vzornico.

Serena: »To sem storila zaradi zdravja!«

Serena svojo odločitev zagovarja in poudarja, da je bilo to izključno iz zdravstvenih razlogov. V intervjuju za revijo People je v začetku tedna izjavila:

»Počutim se odlično. Počutim se zdravo, fizično lažjo in duševno razbremenjeno.«

Štirikratna olimpijska prvakinja je razkrila, da so se njene težave z odvečnimi kilogrami začele leta 2017 po rojstvu prvorojenke Alexis Olympie, ki se je rodila s carskim rezom.

»Nikoli nisem mogla doseči želene teže, ne glede na to, koliko sem trenirala ali kako zdravo sem se prehranjevala,« je priznala.

»Bilo je noro, saj še nikoli v življenju nisem toliko garala, brez vidnih rezultatov.«

Povedala je, da je pred začetkom terapije temeljito raziskala podjetje Ro, zdravljenje pa je začela šest mesecev po rojstvu druge hčere, Adire, avgusta 2023.

Nova razprava o telesu, zdravju in družbenih pritiskih

Čeprav so odzivi deljeni, je Serena z iskrenostjo odprla širšo razpravo o poporodnem zdravju, pritiskih družbe na ženske in vedno bolj pogosti promociji zdravil za hujšanje s strani slavnih oseb.

Ne glede na to, ali je dejanje prepoznano kot pogumna iskrenost ali nevaren precedens, eno je jasno:

Serena Williams se je znova znašla v središču razprave o mejah športa, zdravja in pričakovanj glede ženskega telesa, piše The Independant.

Preberite še:

 

Trenutek, ko je padla maska: ob omembi uspehov Serene Williams je Meghan Markle komaj zadrževala čustva
Vojvodinja Sussex in tenisačica sta sicer zelo dobri prijateljici.

 

Sojenje P. Diddyju: pojavila se je fotografija Rihanne in Serene Williams v postelji s tretjo žensko ...
Na odmevnem sojenju Seanu Diddyju Combsu v omar padajo okostnjaki.

