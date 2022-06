Seme trosi vsepovsod: sedem otrok ima s štirimi ženskami (FOTO)

Nick Cannon je koncept trosenja svojega semena ponesel na povsem novo raven. Štirim otrokom, ki sta mu jih do leta 2020 povili dve različni ženski, so se lani pridružili še trije malčki, po katerih se pretaka Cannonov genski zapis in dedna zasnova še dveh novih ljubimk. A ameriškemu zvezdniku sedem otrok, ki jih je zaplodil s štirimi ženskami, očitno še ni dovolj.

Še predlani je bil oče štirih, ki imajo dve različni mamici. FOTO: osebni arhiv

Že konec januarja je namreč oznanil, da pričakuje osmega, a še preden je ta privekal na svet, že se je Nickovo seme prijelo v deveto. Pri čemer ni zanemarljivo dodati, da prihajajoča otroka pod srcem nosita različni ženski, njegova trenutna izbranka, manekenka Bre Tiesi, drugega pa Abby De La Rosa, sicer tudi mamica zvezdnikovih otrok številka pet in šest.

Risanje zvezdnikovega družinskega drevesa je že zdaj sila zapleteno. In se vse bolj zapleta s skoraj vsakim novim letom. Z Mariah Carey sta se mu namreč rodila dvojčka Monroe in Moroccan. Leta 2017 je sledil sin Golden Sagon, sad njegove ljubezni z Brittany Bell, ki mu je decembra predlani povila še hčerko Powerful Queen.

Abby, s katero je pozdravil dvojčka, mu bo oktobra povila še hčerko. FOTO: Osebni Arhiv

Junija lani je z Abby pozdravil dvojčka Ziona in Zillion​, le devet dni pozneje pa je na svet prijokal Zen, ki pa sta ga Nick in dečkova mamica Alyssa Scott zaradi možganskega tumorja izgubila decembra, pri dojenčkovih le petih mesecih. Tej pisani druščini Nickove skrajno moderne družine se bosta v sledečih mesecih pridružila še najmanj dva dojenčka, sprva Brijin, konec oktobra pa naj bi deklico povila še Abby de la Rosa. Vmes in pozneje zna na svet prijokati še kak podmladek. Serijski oplojevalec ni neposredno priznal, da se nekje sprehaja še katera njegova nosečnica, je pa dejal, da je štorklja vsekakor že na poti, če pa smo mislili, da so bili njegovi lanski trije novi otroci veliko, naj le počakamo do konca tega leta.

Očitno načrtuje – ali vsaj poskuša – podreti svoj rekord treh otrok v dvanajstih mesecih. In to potem, ko se je po nasvetu svojega terapevta poskušal vsaj za krajše obdobje, morda enega leta, zavezati celibatu.

Del njihovega življenja

Splošno znano je, da Cannon ne verjame v monogamijo, in to tudi pridno dokazuje. Prepričan je namreč, da je monogamija evropocentričen koncept, rojen iz želje po lastnini, sam pa da si mater svojih otrok nikakor ne more in ne želi lastiti.

Nick zatrjuje, da je bolj vpet v življenja svojih otrok kot povprečen oče. FOTO: Cover Images

»Njihova odločitev je bila, da me spustijo v svoje življenje, kot tudi, da rodijo otroka, ki sva ga ustvarila.« A ustvarjal je preveč podjetno, terapevt mu je namreč svetoval, naj se nekoliko umiri in se zaveže vzdržnosti. »To je bilo oktobra, a zdržal nisem niti do januarja, čeprav bi moral vsaj polno leto,« pri tem pa se je izgovoril na sinovo smrt, zaradi česar je postal depresiven in je poskušal v ženskem objemu vsaj malce pozabiti na bolečino. »Decembra se mi je kar malce zmešalo, povsem sem se spustil z vajeti,« posledice tega seksualnega pohoda pa bodo kmalu tu.

Zvezdnik se je znašel na tnalu sledilcev na družabnih omrežjih, češ da bi ga kdo moral ustaviti, da je prešel že vse meje in da očitno potrebuje pomoč. Obtožili so ga tudi, da si naziva očeta ne more več lastiti, da je tako rekoč le darovalec sperme, na kar pa se je plodni zvezdnik odzval, da je bolj angažiran kot marsikateri oče.

3 potomce je dobil lani.

»V nasprotju s splošnim prepričanjem sem v življenja otrok polno vpet, verjetno bolj kot povprečen moški. Vpet sem v vse, od športnih treningov do ur kitare s hčerko. Če me ob njih ni fizično, jih pokličem v videoklepetu. Ko pa sem tam, jih vozim v šolo in pred šolo nato počakam.«