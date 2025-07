Selitev princa Williama in Kate Middleton: škandalozna preteklost izbranega doma

Leta 2022 sta se princ William in Kate Middleton iz Londona preselila v bolj domačno kočo Adelaide, ki se nahaja na posestvu gradu Windsor.

FOTO: Profimedia

Hiša s štirimi spalnicami je bila za kraljevo družino dokaj skromna izbira, saj med drugim nima prostora za osebje, vendar sta se valižanska princ in princesa zanjo odločila namenoma.

V njej imajo njuni otroci princ George, princesa Charlotte in princ Louis starša samo zase, brez zunanjih vplivov.

Sedaj pa naj bi se, kot poroča The Mail on Sunday, kraljevi par znova pripravljal na selitev.

Po poročanju britanskih medijev si Kate in William ogledujeta Fort Belvedere, gotsko vilo, skrito v kotičku kraljevega parka Windsor, ki ima zelo škandalozno preteklost.

V njej je nekoč živel Edward VIII., ki se je odpovedal prestolu, da bi se lahko poročil z ljubeznijo svojega življenja, Wallis Simpson.

Zdi se, da selitev najbolj zagovarjata Kate in Charlotte, saj ima ogromno posestvo zunanje bazene in teniška igrišča, mama in hči pa obožujeta šport.

Tam so tudi prostrani vrtovi, rastlinjaki, konjušnice, dve jezeri in hišice za osebje.

Vir blizu para je povedal:

»Imata občutek, da sta prerasla kočo Adelaide in potrebujeta nekaj bolj prostornega. Ta nova hiša je popolna za njuno družino, ima bazen, teniško igrišče, Charlotte pa obožuje tenis.«

FOTO: Profimedia

Njuna prvotna selitev v Windsor leta 2022 je bila zelo premišljena. Kraljeva strokovnjakinja Ingrid Seward je tedaj za The Sun pojasnila:

»Mislim, da William in Kate potrebujeta prostor za vzgojo otrok. Kensingtonska palača je čudovit zapor za otroke, tam ne morejo igrati nogometa, ne da bi jih kdo opazoval skozi ograjo.

Windsor je idealen, saj bodo imeli več svobode in bodo vsi lahko hodili skupaj v šolo.«

Poleg tega sta lahko tam, pred njeno smrtjo preživljala dragocen čas s kraljico Elizabeto II., Windsor je Kate služil tudi kot zavetje med njeno boleznijo.

Če bi takrat živela v Kensingtonski palači, bi bila pod stalnim nadzorom paparacev.

William in Kate sta vsa leta na prvo mesto postavljala družinske potrebe, in ker otroci rastejo, se zdi, da je čas za več prostora.

Iz štirisobne koče v vilo z osmimi sobami: princ in princesa Walesa očitno nadgrajujeta svoje bivalno okolje.