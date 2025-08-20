SELITEV BREZ BREMENA ZA DAVKOPLAČEVALCE

Selitev kraljevega para: William in Kate v dom za skoraj 19 milijonov evrov (FOTO)

Nova kraljeva rezidenca je zgodovinska hiša s pridihom luksuza.
Fotografija: Princ William in princesa Walesa, Kate Middleton FOTO: Alberto Pezzali Via Reuters
Princ William in princesa Walesa, Kate Middleton FOTO: Alberto Pezzali Via Reuters

20.08.2025 ob 21:26
Princ William in princesa Walesa, Kate Middleton, se bosta preselila v novo rezidenco Forest Lodge v parku Windsor Great Park. Posestvo sodi v kategorijo luksuznih nepremičnin, saj ima osem spalnic in je ocenjeno na približno 18,7 milijona evrov. Hiša, stara 328 let, se nahaja v odmaknjenem delu parka, ki obsega 4.800 hektarjev.

Tiskovni predstavnik Kensingtonske palače je potrdil, da se bo britanska kraljeva družina tja vselila do konca leta. Kraljevi par bo stroške selitve in prenove kril sam, brez bremena za davkoplačevalce. Po poročanju časnika The Sun kraljeva družina načrtuje, da bo v hiši ostala tudi po tem, ko bo William postal kralj. Fotografije novega doma so že objavljene.

Prenova hiše se je že začela, družina pa upa, da se bo lahko vselila do božiča. Vloge za zunanja in notranja dela – vključno z novimi okni, vrati, zidovi in tlemi – so bile oddane junija, dovoljenje pa je bilo izdano v začetku avgusta.

Luksuzna, a skromnejša od princa Andrewa

Posest je v lasti kralja kot del Kronskega premoženja in se nahaja šest kilometrov od njihove trenutne rezidence. Družina se je v Windsor preselila že leta 2022 iz Londona, predvsem zaradi šolanja otrok. Forest Lodge je bil nazadnje obnovljen leta 2001, ko je prenova stala približno 1,75 milijona evrov, nato pa je bil ponujen v najem za 17.500 evrov na mesec.

Hiša se ponaša z vrsto originalnih arhitekturnih detajlov, kot so beneška okna, marmorni kamini in okrašeni stropi. V primerjavi z rezidenco princa Andrewa – Royal Lodge s 31 spalnicami – je nova hiša princa in princese Walesa skromnejša, a še vedno luksuzna.

Poleg Forest Lodge imata William in Kate tudi Anmer Hall, podeželsko hišo z desetimi spalnicami v Norfolku, ki sta jo prejela kot poročno darilo od kraljice Elizabete II., ter stanovanje v Kensingtonski palači. Kot prestolonaslednik je princ William podedoval tudi vojvodstvo Cornwall – portfelj zemlje, nepremičnin in naložb, vreden več kot 1,17 milijarde evrov.

Princ Harry in Meghan Markle sta leta 2023 vrnila okoli 2,8 milijona evrov javnih sredstev, ki so bila porabljena za prenovo Frogmore Cottagea, potem ko sta se preselila v ZDA, poroča informer.rs.

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Sodnica obožuje Thompsona, oprostila mladeniča, ki se je po TV drl ustaški pozdrav (VIDEO)
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Sodnica obožuje Thompsona, oprostila mladeniča, ki se je po TV drl ustaški pozdrav (VIDEO)
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

