Selena Gomez zaradi bipolarne motnje mislila na samomor

Leta 2008 v filmu Še ena zgodba o Pepelki. FOTO: Press Release

Selena Gomez, slavna Disneyjeva zvezda, ki je s svojo lepoto osvojila svet, je pripravljena povedati svojo življenjsko zgodbo v vseh podrobnostih. Prezgodnja slava ji je prinesla celo vrsto duševnih težav, njena zgodba pa dokazuje, da slava, kariera, denar, uspeh in moč padejo v vodo v trenutku, ko je ogroženo zdravje. Do 30. leta je doživela veliko nesreč, zaradi bipolarne motnje pa se je zdravila na štirih različnih klinikah. V dokumentarcu z naslovom My Mind & Me odkriva svojo bolezen, v intervjuju ob napovedi njegovega izida pa je poudarila, da se je mračno obdobje začelo v zgodnjih dvajsetih letih.

Bipolarna oseba

»Morala sem se naučiti, kako si zapomniti nekaj besed. Včasih med pogovorom sploh nisem vedela, kje sem. Treba je bilo veliko trdega dela, dokler se nisem naučila sprejeti, da sem bipolarna oseba in da se moram z boleznijo spopadati, saj bo vedno tako,« je povedala Selena, ki je svojo duševno motnjo odkrila leta 2018, potem ko se je prijavila v duševno zdravstveno ustanovo. Bipolarna motnja (včasih znana tudi kot manično depresivna bolezen ali psihoza oziroma manična depresija) je vseživljenjska motnja razpoloženja in duševnega zdravja, ki povzroča intenzivne spremembe razpoloženja, ravni energije, vzorcev razmišljanja in vedenja.

Selena Gomez in Francia Raisa. FOTO: Instagram

Obstajajo različne vrste bipolarne motnje, ki se razlikujejo po simptomih in resnosti, med njimi pa so nemir, pretirana sreča ali navdušenje, beganje misli, povečana impulzivnost, slaba presoja, manjša potreba po spanju, hiter govor, žalost, nenadzorovan jok, pomanjkanje motivacije in težave s koncentracijo.

Seleni so tudi diagnosticirali lupus, kronično avtoimunsko bolezen, ki lahko prizadene različne dele telesa, vključno s kožo, sklepi, srcem, pljuči, krvjo, ledvicami in možgani. O tem je spregovorila šele leta pozneje, kako resno je bilo njeno stanje, pa pove presaditev ledvice, ki so ji morali opraviti leta 2017. Njeno ledvico je darovala njena tesna prijateljica, plesalka in igralka Francia Raisa.