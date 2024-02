Šel je po filmsko nagrado, pristal v policijski preiskavi

Avstralski igralec Jacob Elordi, ki je nase opozoril v najstniški romantični trilogiji The Kissing Booth, postaja novo vroče ime Hollywooda. Deloma zahvaljujoč vlogi Elvisa Presleyja v še sveži biografski drami Priscilla, deloma zaradi črne komedije Saltburn, ki mu je prinesla nominacijo za prestižno nagrado bafta in nedavno še nominacijo Avstralske akademije za filmsko in televizijsko umetnost.

In prav podelitev te avstralske različice oskarjev ga je v teh dneh popeljala nazaj v domovino, kjer pa je, namesto da bi doživel sprejem s fanfarami, pristal v središču policijske preiskave. Spravil se je namreč nad tiktokerja in novinarja tamkajšnje radijske postaje Joshuo Foxa, ki je o nasilnem srečanju s hollywoodskim zvezdnikom sicer nemudoma poročal, čeprav še tehta, ali naj ga ovadi zaradi napada ali ne.

Incident pred hotelom

Nasilni incident se je zgodil pred nobel sydneyjskim hotelom, kjer je zgodbe željni Joshua čakal na igralskega zvezdnika. A ko ga je vendar dočakal in se je Elordi prikazal v spremstvu dveh prijateljev in prijateljice, se srečanje še zdaleč ni odvilo po novinarjevih pričakovanjih. »Vem, kako se stvari streže in da mu ne smem kratiti osebnega prostora. V roki sem tudi držal telefon, da je bilo kristalno jasno, da vse snemam,« je začel Fox, ki pa se mu je zataknilo že takoj na začetku.

V filmu Priscilla, ki je doživel premiero na beneškem filmskem festivalu, se je prelevil v kralja rock'n'rolla. FOTO: Promocijsko gradivo

Vprašanja, nekatera mišljena kot šala, pri igralcu namreč niso padla na plodna tla. Nasprotno, pritisnila so na napačen živec, saj je od Foxa zahteval, da naj ga takoj neha snemati, že posneto pa naj nemudoma, vpričo njega, izbriše. »V tistem hipu je bil tik ob meni, s svojima skoraj dvema metroma se je praktično dvigoval nad mano, ki sem bil stisnjen medenj in zid. Ob straneh pa sta me obkolila še njegova prijatelja. Šlo je za ustrahovanje.« Elordiju je zato brž ugodil in izbrisal posnetek, toda obkoljenega Joshuo trojica moških še ni izpustila iz svojega pretečega kroga.

Igralec še ni bil zadovoljen. Želel je, da vsiljivi radijec izbriše tudi mapo z izbrisanimi posnetki. »Bilo je kar srhljivo. Tovrstnim soočenjem se ogibam v velikem loku. Razmišljal sem le, da se bo nekaj zgodilo in da ne smem izbrisati še mape z izbrisanimi dokumenti, saj bo tako izginil vsak dokaz, da se mi to dogaja.« A še preden je to misel razvil do konca, že so ga – tako vsaj zatrjuje Fox – igralčeve roke zgrabile za vrat. Na srečo je enega od zvezdnikovih prijateljev srečala pamet in je sprevidel, da so stvari močno ušle izpod nadzora. Jacoba je s silo potegnil z radijskega voditelja.

V filmu Saltburn je navdušil. FOTO: Press

Pretreseni Fox je brž odhitel stran, a za petami mu je že bil igralčev prijatelj. Zahteval je, da o tem medijem ne črhne niti besedice, kot tudi, da se posnetek ne sme znajti na spletu.

»Moral sem mu obljubiti in to potrditi s stiskom roke. Toda, ponovno, čutil sem se ustrahovanega.« Zaradi česar ga ta obljuba pač ni vezala in se je avdioposnetek srečanja znašel v radijskem etru oddaje. Zdaj pa ga ima menda policija, saj je postal del dokaznega gradiva v preiskavi. To je potrdila tudi tamkajšnja policija, ki imen domnevnega napadalca in njegove žrtve sicer ni navedla, je pa povedala, da v incidentu nihče ni bil poškodovan.

Radijec ni bil tisti, ki je igralca prijavil policiji. Incident je menda prijavil očividec.