Seksualizacija mladih na filmskem platnu, ameriška javnost pretresena

netflix Lepotičke v ZDA dvigajo veliko prahu. FOTO: Netflix

Maimouni Doucoure je na festivalu neodvisnega filma Sundance prinesel nagrado za režijo.

Na plesnem tekmovanju v Parizu je v šoku opazila skupino deklic, še ne najstniških let, kako izzivalno plešejo v razkrivajočih oblačilcih. Prav tako, kot vidimo pevke v glasbenih spotih. A čeprav je režiserkopogled na to pretresel, si pred očitnim izkoriščanjem deklet za spolnost, ki prežema sodobno družbo, ni zatisnila oči, pač pa o tem sklenila začeti odprt pogovor. Seveda skozi medij, ki ga pozna. Skozi film.»Naša dekleta vidijo, da bolj ko je ženska seksualizirana in predstavljana kot objekt poželenja na družabnih omrežjih, bolj uspešna je. Otroci pa odrasle posnemajo. In ja, to je nevarno,« je dejala Doucourova, ki je problematiko seksualizacije mladih deklet, skorajda še otrok, prenesla v film Lepotičke (Cuties). Njen režijski prvenec je v kritiških krogih požel velikanski uspeh, s festivala neodvisnega filma Sundance je odšla z nagrado za najboljšo režijo, a v zadnjem mesecu, odkar si je film mogoče ogledati na Netflixu, se je znašla pod plazom kritik. Celo s smrtjo ji grozijo.Ameriška javnost, ki se ji je nadvse glasno pridružila tudi vrsta kongresnikov, je začela pozivati k bojkotu Netflixa, ker spornega filma, ki po mnenju nekaterih celo spodbuja pedofilijo, še ni umaknil iz ponudbe. V ameriški zvezni državi Teksas Netflix preganjajo celo na sodišču.Zgodba, ki razburja ameriško javnost, sledi 11-letni senegalski priseljenki Amy, ki v pariškem predmestju živi v muslimanskem gospodinjstvu. Kljub tradicionalnim islamskim vrednotam, ki se jih uči doma, jo v šoli očara uporniška dekliška plesna skupina. Vrstnice, ki se izzivalno oblačijo, še bolj izzivalno plešejo, tverkajo, se pogovarjajo o seksu.»To je težava današnjega dne. Film opozarja, kako se danes z mladoletnimi dekleti ravna, in svari, da moramo zaščititi naše otroke,« je dejala režiserka in poudarila, da je film kritika sodobne hiperseksualizacije prednajstniških deklet. A tega ni tako dojel velik del ameriške javnosti.Netflix kritizirajo, da seksualizira deklice, da prikazuje razgaljene prednajstniške deklice in s tem sodeluje pri otroški pornografiji – kar sicer ne drži. V Teksasu so proti Netflixu vložili tožbo »zaradi promocije in distribucije vsebin, ki na seksualen način prikazujejo genitalije ali sramne predele oblečenih ali delno oblečenih otrok, mlajših od 18 let, z namenom spolnega vzburjanja gledalcev«.