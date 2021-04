Seksi športnica šokirala: Bolj kot hlačke jih zanimajo umazane nogavice (FOTO)

Poročali smo že, da je avstralska boksarkašokirala, ko se je na uradnem tehtanju pred borbo z Britankopojavila v izzivalnem spodnjem perilu.Dvoboj je sicer izgubila, a ni bila preveč žalostna, saj ji je uspela odlična promocija ženskega boksa.Svojo priljubljenost zdaj izkorišča na družabnih omrežjih, kjer razkriva takšne in drugačne prigode iz svojega življenja.Tako trdi, da so najboljši navijači Britanci. »Umazane nogavice sem prodala za 600 evrov. In kar je najhuje, bolj kot hlačke jih zanimajo umazane nogavice,« je razkrila Ebanie, ki je sicer tudi profesorica matematike na srednji šoli.