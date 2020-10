Seksi prizore snemajo z napihljivimi lutkami

»Varnostni protokoli so nori,« pravi Torrey DeVitto iz serije Chicago Med.

Maske niso več le rekvizit medicinskih serij.

Potem ko so snemalna prizorišča več mesecev samevala, so se kamere serij in filmov počasi spet začele vrteti. Zdaj še s kančkom ustvarjalnosti več kot v prejšnjih časih. Čeprav ta ustvarjalnost ni več usmerjena le v zgodbe, pač pa tudi, kako z vsemi zdravstvenimi varovali in ukrepi, ki priporočajo medsebojno razdaljo, medtem ko sta dotikanje in poljubljanje tako ali tako en velikanski ne, sploh kar koli posneti. Še zlasti filmski poljubi in vroče erotične scene so postali skoraj nemogoči podvigi, večinoma v teh pandemskih dneh mogoči le po zaslugi tehnologije, spretnosti ustvarjanja iluzij ter pomenljivih namigov. Ali pa so ustvarjalci bolj telesne vidike, ki so še lani že skoraj vladali televiziji, preprosto črtali iz scenarijev.Covid redarji, ki nadzorujejo upoštevanje smernic. Testiranja večkrat na teden. Maske med premori. Omejevanje stikov na prizorišču, sploh med različnimi segmenti ekipe.»Varnostni protokoli so nori. Po le deset minut v kosu smo lahko brez maske. Ko začnemo snemati, začne štoparica odštevati teh deset minut, nakar ustavimo snemanje in si spet nataknemo maske,« je o čudni novi resničnosti dejala, zvezdnica zdravniške serije Chicago Med, čeprav je s tem komaj postrgala površino vseh novosti, s katerimi se igralci, ustvarjalci, scenaristi po novem srečujejo.Če so bili poljubi in dotiki še pred enim letom izraz naklonjenosti, zdaj s seboj prinašajo nevarnost. Zato so se pri seriji To smo mi (This is us) odločili vsaj za zdaj iz zgodbe črtati poljube. »Morda objemi iz strani, ampak poljubljali se, mislim, ne bomo,« pravi, ki igra Kate Pearson, ustvarjalec serijepa je dodal, da bodo v prihajajočo sezono vpletli epidemično resničnost. Podobno v bližnji prihodnosti ne vidi snemanja intimnih prizorov, zvezdnik serije Specialci (S.W.A.T.), ki meni, da se bodo ogibali kadrom s tesnimi pretepi ali jih celo črtali., producentka priljubljene zdravniške serije Talenti v belem, v kateri je skoraj tolikšen odmerek romantičnih zapletov, kot je zdravniških dram, pa pravi, da se bodo snemanju poljubljanja in mečkanja sicer morali ogibati, lahko pa bodo snemali prizore seksa. Čeprav nekoliko drugače, kot je bila praksa preteklih let.»Seveda ne bo več seans poljubljanja, še vedno pa lahko igralci 'seksajo', saj pri tem snemanje poljubov ni nujno. Zapeljivo povzdigovanje oblek, vlečenje za oblačila, slačenje, ogromno načinov je, kako to prikazati. Pri čemer osebama ni treba stati ena nasproti drugi.« Lahko pa si pomagajo tudi tako, kot se tega v teh dneh lotevajo pri žajfnici Drzni in lepi, kjer so za svoje potrebe priredili v akcijskih filmih razširjeno uporabo kaskaderjev za nevarnejše podvige. Le da tudi pri kadrih poljubov vskočijo resnični partnerji igralcev, nad čimer je bila precej navdušena igralka. A če ji je bilo poljubljanje moža precej všeč, pa ji verjetno malce manj godi druga varianta, ki tudi postaja vse bolj razširjena. »Dobivajo svoje prve lateks poljube,« producentrazloži, da so namesto ljudi začeli uporabljati tudi napihljive lutke. Seveda vse nališpane, oblečene, z lasuljami, da so na daleč videti kot njihove žive različice. »To deluje kar v redu. Seveda snemamo z razdalje in pod določenimi koti, da se ne more opaziti, da ne gre za živega človeka.«V naslednjih mesecih bodo serije pri žgečkljivejših prizorih precej stavile na pomenljive podtone, ki bodo gledalcu v domišljiji pričarali erotično vročičnost. »Kamere se bodo usmerile v migetajoče sveče, kamin, v katerem romantično prasketajo plameni. Precej poudarka bo na pogledih in niansah glasu.« Preostalo pa bodo prepustili tehnologiji in snemalnim spretnostim kamermana in režiserja. »Posebne leče na kamerah in specifični kot dajo učinek, kot da si dva stojita povsem blizu, čeprav sta v resnici tri metre narazen,« pravi Vernoffova, Bell pa pridaja, da vse pogostejše postaja tudi snemanje v dveh delih za en sam kader. »Posnamemo del z eno polovico romantičnega para, nato del z drugo polovico, pri montaži pa spojimo, da je videti, kot da sta skupaj, nos ob nosu, usta ob ustih.«