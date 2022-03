Drew Barrymore seksa samo še v sanjah, nad zmenki obupala

Odkar je pred šestimi leti odzvonilo njenemu tretjemu zakonu z Willom Kopelmanom, Drew Barrymore tava po ljubezenski puščavi. Precej sodobno se je v te vode sicer poskušala vreči s pomočjo aplikacij za zmenke, a so jo te pustile nepotešeno in prazno.

Začutim, da sem še vedno živa in z močnim libidom!

»Kaj se je zgodilo s časi, ko smo se spoznavali in pogovarjali osebno, iz oči v oči? Čemu se vsi skrivajo za spletnimi profili?« se je spraševala in se izpisala iz spletnih strani za zmenke ter odstranila tovrstne aplikacije. Precej klavrno se je končal tudi njen (edini) poskus, da moškega, ki je v parku ujel njeno pozornost, ogovori in povabi na skodelico kave.

Po prvih nekaj besedah je namreč ugotovila, da je star le 28 let – skoraj polni dve desetletji mlajši od nje –, zato se je zgrožena nad sabo obrnila na peti in odšla. Danes je tako njena edina možnost za malce spolne potešitve pobeg v svet sanj. »V teh dneh le tako okusim nekaj posteljne akcije. V sanjah!« je priznala in razkrila, da so glavne zvezde v njih njeni bivši.

Pri 47 letih je že trikratna ločenka, ob propadlih zakonih pa ima za sabo tudi malo morje razpadlih razmerij. A čeprav o nekdanjih ljubimcih ni vselej razmišljala s toplino in nežnostjo, nasprotno, včasih se pojavljajo tudi v nočnih morah, so vendar prav oni tisti, zaradi katerih se v že večletnem spolno sušnem obdobju vseeno še počuti žensko in živo.

Leta 2016 je razpadel njen tretji zakon. FOTO: Jared Milgrim/The Photo Access/cover Images

»Vsakih nekaj mesecev, morda na pol leta, imam te vročične sanje, iz katerih se zbudim zardela. Obožujem te vroče sanje o bivših, zaradi njih začutim, da sem še vedno živa, z močnim pulzom in zdravim libidom!«