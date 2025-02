Seks, umetnost in politika: nebrzdano življenje Ciccioline v novi knjigi!

Ilona Staller, bolj znana kot Cicciolina, nekdanja italijanska pornografska diva madžarskega rodu, nekdanja poslanka v italijanskem parlamentu ter nekdanja žena in muza ameriškega sodobnega umetnika Jeffa Koonsa, je napisala spomine z zelo predvidljivim naslovom Seks, politika, denar in moški. Stara je 73 let in je polna življenja.

V 80. letih 20. stoletja je bila drzna političarka, saj je nekoč v Italiji, ki je prepojena s katoliškimi vrednotami, vodila kampanjo za kontracepcijo, spolno vzgojo in svobodno ljubezen. Glasove za poslanko je nabirala tako, da je na najbolj prometnih ulicah v Rimu kazala svoje golo oprsje. Njen politični slogan je bil: Dol z jedrsko energijo, gor s seksualno energijo.

Sem umetnica, nisem samo pornodiva, in umetnik mora znati marsikaj.

V parlament je bila izvoljena brez težav in nekoč se je ponudila, da bi spala s Sadamom Huseinom, da bi spodbudila mir na Bližnjem vzhodu. Mnoge njene ideje so bile pred časom, saj je veliko govorila o istospolnih porokah in pravicah živali. Opazil jo je tudi umetnik Koons in jo zasnubil na Trgu svetega Marka v Benetkah.

Postala je navdih za njegove neskončno drage umetnine. Ustvaril je kip v naravni velikosti, ki je prikazoval njega in Cicciolino med seksom, naslov skulpture je bil Made in Heaven (Ustvarjeno v nebesih). Rodil se jima je sin Ludwig, sledila je umazana ločitev – boj za otroka in denar. Ludwig, ki je star 32 let, živi v New Yorku in je tudi umetnik.

Ilona Staller na protestu v Rimu leta 1989 FOTO: indeciso42/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Rodila se je na Madžarskem, njen oče je bil uslužbenec ministrstva za notranje zadeve. Ko je bila mlajša, je odlično igrala violino in klavir, hodila je na balet. »Vendar sem najraje hodila v disko,« prizna. »Od nekdaj sem imela čudovit odnos do svojega telesa. Rada sem se gledala v ogledalu in se dotikala, všeč sem si bila.«

Ko je imela 18 let, je delala kot natakarica; opazili so jo uradniki komunistične vlade in jo najeli, da je vohunila za tujimi gosti. Pravi, da je niso izrecno prosili, naj seksa z njimi, a se ni branila. »Velikokrat sem se z njimi gola znašla v banji.« Potem se je poročila s turističnim agentom, se znašla v Italiji, se ločila in začela pojavljati na televiziji. Vstopila je v svet pornoindustrije.

Danes živi v Rimu skupaj z 22 mačkami. »Še vedno imam rada seks, a še vedno iščem svojega idealnega moškega.« In kakšen naj bi bil? »Ljubeč, nežen, pameten in seveda dober ljubimec.«