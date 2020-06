Šejk do smrti pretepel šoferja

Šejk Khalid bin Hamad bin Khalifa Al Than je brat katarskega emirja. FOTO: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

6 Američanov je vložilo tožbo.

Šejk Khalid je menda znan kot hudo težaven in vajen, da je vse po njegovo.

Šest Američanov, nekdanjih zaposlenih pri katarskem šejku, je zoper milijarderja vložilo tožbo, češ da je od njih zahteval, naj zanj ubijajo, ter se nad njimi in njihovimi sodelavci izživljal in jim grozil. Tožba je prišla v javnost in razkrila še mnoge druge podrobnosti o nezakonitem obnašanju šejka, sicer brata katarskega vladarja.Med drugim naj bi enega od nekdanjih zaposlenih ugrabil, mu naprtil umor in ga dal vreči v ječo, spet drugi trdi, da je nekdanji šef od njega v dveh letih kar štirikrat zahteval, naj ubije njegovega tekmeca in njegovo ženo.pravi, da ga je šejk sprva hotel podkupiti, in mu, če bi mu ustregel ter se znebil njegovega tekmeca, obljubljal, da bo finančno preskrbljen do konca življenja. Enega svojih voznikov naj bi šejk pred Hopovimi očmi pretepel do smrti. Hopu naj bi, ko je voznik že nezavesten ležal na tleh, ponudil pištolo ter ga vprašal, ali ga želi ustreliti, kar je 53-letnik z grozo zavrnil.»To se zgodi, če me razjeziš. To je moj svet,« je nato dejal šejk in Hopa ozmerjal, da je strahopetec. S pestmi se je šejk Khalid menda spravil tudi nad dekle enega od svojih nekdanjih strežnikov, da bi ga tako ustrahoval ter se ognil tožbi.Šejk Khalid je sicer menda znan kot hudo težaven in vajen, da je vse po njegovo. Pravila in zakoni zanj ne veljajo, povsem neprimerno pa je tudi njegovo obnašanje. Kot je mogoče prebrati v tožbi, ki jo je šesterica vložila v ameriški zvezni državi Massachusetts, se šejk rad zabava s prostitutkami, tako ženskimi kot moškimi, zaradi česar bi v Katarju običajnega človeka ne le zaprli, temveč usmrtili, on pa je nedotakljiv in lahko počne, kar se mu zazdi. Šejk in njegovi predstavniki na tožbo še niso odgovorili.