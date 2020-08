Sedemkrat izvisel na avdiciji za Seks v mestu

Videli ga niso niti v stranskem liku

Matt Damon mora le poklicati. In vloga je njegova. FOTO: Press Release

Nekatere stvari pač niso zapisane v zvezdah. Čeprav, privlačnemu svetlolascu modrega pogleda, nikakor ne moremo očitati pomanjkanja igralskih spretnosti, saj je ustvaril več kot solidno hollywoodsko kariero z vlogami v uspešnicah, kot so Ameriški psiho, Melanie se poroči, Pozejdon in Čudoviti um, je v filmski meki vse prevečkrat naletel na zavrnitev. Sploh na začetku igralske poti, ko se je na vse pretege trudil filmske veljake opozoriti nase. Spoznal je, da včasih ni dovolj ne talent ne žgoča želja, nekatere stvari ti pač niso namenjene. Kot njemu nikakor ni bilo namenjeno igrati v kultni nanizanki Seks v mestu, saj se je po vsaki zavrnitvi na avdiciji znova vrnil. In vselej doživel poraz. Šele ko so mu že v sedmo pokazali vrata, si je priznal, da je to izgubljeni boj.Seks v mestu je ena najbolj kultnih nanizank, ki je v iztekanju 90. let revolucionirala koncept ženskih serij in z razbijanjem tabujev dodobra pretresla filmsko srenjo. In del ustvarjanja te televizijske zgodovine je na vsak način želel biti tudi Lucas, a je kljub trudu, želji in vztrajnosti izvisel. Sicer brez podrobnosti, kdaj in za katero vlogo se je potegoval, je zdaj namreč priznal, da je na avdicijo za serijo odšel kar sedemkrat, a vselej doživel poraz. Videli ga niso v nobenem, še tako stranskem liku serije. »To me še danes kar malo razjeda. Sedemkrat sem šel na avdicijo, a nikoli dobil vloge. Nisem mogel verjeti!«Čeprav to ni bil prvi projekt, pri katerem je želel sodelovati, pa so mu ustvarjalci pokazali vrata. Podobno se mu je namreč zgodilo z mladostniško nanizanko Simpatije, ki je med mladimi zanetila pravo evforijo. Toda zavrnitve so velik del igralskega poklica, česar se Josh še predobro zaveda. »Kot vsak igralec sem se moral močno boriti za vsako vlogo. In borim se še danes. Razlika je morda le, da sem bil na začetku poti pripravljen sprejeti tako rekoč vsako vlogo. Sploh če so bile v igri dobre serije, kot denimo Simpatije, tedaj bi zgrabil za vse,« je dejal in dodal, da četudi se utrdiš, je vsaka zavrnitev, vsaka spodletela avdicija boleča. Danes je med tistimi srečneži, ki jim je uspelo, česar tisoči drugih nedobudnih igralcev ne morejo trditi. Vseeno pa ni v istem rangu kot največja imena sedme umetnosti, ki si sama izbirajo vloge. In prav na račun enega od teh filmskih težkokategornikov naj bi tudi on izgubil eno izmed vlog, ki jo je sicer že imel v žepu. »Najeli so me za sinhronizacijo. Bil sem navdušen, saj je šlo za resnično dobro glasovno vlogo pri super projektu,« a mu je načrte prekrižal oskarjevec. »Ne vem, ali je to res, nisem mogel direktno preveriti. A menda je produkcijsko hišo poklical Damon in dejal, da si želi te glasovne vloge. V naslednjem hipu so me poklicali, se opravičili in me odslovili.« Česar pa se Lucas ne spominja z grenkobo, saj je morda izgubil vlogo, dobil pa je zvezdniško anekdoto.