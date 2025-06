Sedemdeset let zadnje evropske filmske dive

Francoska filmska igralka Isabelle Adjani je te dni dopolnila 70 let. Hči alžirskega očeta in nemške matere je že kot otrok govorila nemško in francosko, kar ji je omogočilo igralsko širino.

V svet filma je vstopila pri 14, svetovno slavo pa je dosegla z vlogo Adèle Hugo v filmu Françoisa Truffauta Zgodba o Adèle H. (1975), za katero je kot najmlajša igralka tedaj prejela nominacijo za oskarja. V naslednjih desetletjih je sodelovala z režiserji, kot so Roman Polanski, Werner Herzog, Andrzej Żuławski, Patrice Chéreau in Bruno Nuytten.

Revija People jo je uvrstila med 50 najlepših ljudi na svetu, Los Angeles Times pa jo je imenoval za najlepšo žensko v filmu.

Leta 1955 rojena igralka je postala sinonim za silovite, psihološko zapletene in pogosto tragične like – od razklane Anne v Obsedenosti do strastne kiparke Camille Claudel v istoimenskem filmu, v katerem je bila znova nominirana za oskarja. Zaigrala je tudi v filmih Vampir Nosferatu, Morilsko poletje, Podnajemnik in Kraljica Margot.

S Sharon Stone v filmu Hudičevki (Diabolique)

S petimi cezarji za najboljšo igralko ima rekord v francoski kinematografiji, kar je še utrdilo njen status ikone in velike dive francoskega filma. Pohvali se lahko tudi z dvema palmama iz Cannesa in berlinskim srebrnim medvedom.

Filme, v katerih je nastopala, je z leti izbirala čedalje bolj premišljeno. Uveljavila se je kot glas umetnic, ki so se borile za avtonomijo in spoštovanje. Njena odločitev, da se umakne iz Hollywooda, je bila izraz zvestobe lastni umetniški integriteti, ki jo je komentirala z besedami: »Nisem Američanka. Nisem odraščala z željo, da bi osvajala nagrade.« Tudi ta odločitev jo postavlja ob bok velikim evropskim igralkam Marlene Dietrich, Greti Garbo in Sophii Loren.

5 CEZARJEV za najboljšo igralko je

prejela.

Preizkusila se je tudi v glasbi, njen album Pull Marine (1983) je dosegel velik uspeh. Revija People jo je med drugim uvrstila med 50 najlepših ljudi na svetu, Los Angeles Times pa jo je leta 2011 imenoval za najlepšo žensko v filmu. Ne preseneča, da je bila ljubljenka modnih oblikovalcev – bila je zaščitni obraz francoske luksuzne modne znamke Dior.

Bila je zaščitni obraz francoske luksuzne modne znamke Dior. FOTO: Regis Duvignau/Reuters

Pogosto je bila v središču pozornosti zaradi zvez s filmskimi ustvarjalci, kot sta Bruno Nuytten in igralec Daniel Day-Lewis. Z vsakim od njiju ima enega sina. Zaročena je bila s skladateljem Jeanom Michelom Jarrom in v zvezi s hollywoodskim zvezdnikom Warrenom Beattyjem. Kljub obleganju medijev se je trudila, da bi čim več zasebnosti zadržala zase, javno pa je raje opozarjala na teme, kot so enakost spolov, boj proti rasizmu in skrb za duševno zdravje.