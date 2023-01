Sebastian Vettel s to fotografijo raznežil oboževalce Schumacherja: Jokal bom do konca tedna (FOTO)

Mick Schumacher, sin legendarnega dirkača Michaela Schumacherja, je nedavno objavil niz pretresljivih fotografij s svojim očetom, sedemkratnim svetovnim prvakom, ki je v začetku meseca dopolnil 54 let. Schumacherjevo zdravstveno stanje ostaja skrbno varovana skrivnost, a skoraj desetletje po njegovi smučarski nesreči še vedno dežujejo sporočila podpore iz sveta F1 in drugod.

In ta teden je Sebastian Vettel, ki le redko uporablja družbena omrežja, na instagramu delil svojo fotografijo iz mladosti, kjer je z nikomer drugim kot Schumacherjem, ki mu pred kartingom daje nekaj zadnjih nasvetov. »Prejemam zadnje nasvete (finale pokala NRW, Kerpen, Nemčija),« je zapisal Vettel. Prav Kerpen, kjer so Schumacherjevi starši vodili dirkališče za karting, je bil 'kriv', da se je sin zaljubil v dirkanje. Ostalo je zgodovina.

Objava je raznežila oboževalce in vsuli so se čustveni komentarji. »Sebov drugi oče! Pogrešamo vas, gospod Schumacher«, »Dve legendi na stezi, kjer so se rodile legende«, »Jokal bom do konca tedna«, so le nekateri zapisi pod objavo, ki so oboževalce prav gotovo vrnili v leta pred tisto grozljivo nesrečo, ki je legendo formule 1 za vedno prikovala na posteljo.