Sean Penn še tretjič pred oltar

S poroko je Leila postala mačeha eno leto starejši Dylan in dve leti mlajšemu Hopperju.

guliver/cover images Pred leti se je po kuloarjih šušljalo o njegovi zaroki s Charlize Theron. FOTO: guliver/cover images

Magnet za lepotice

osebni arhiv Sean in Leila sta si skrivaj izmenjala poročne zaobljube. FOTO: Osebni Arhiv

Zadovoljna v samskosti

PRESS RELEASE Igralčevemu prvemu zakonu s seksapilno Madonno je odklenkalo po štirih letih. FOTO: Press

S 60. rojstnim dnem − sredi tega meseca − tik pred vrati se je hollywoodskemu šarmerjuočitno zazdelo, da je čas, da se ponovno umiri in ustali. Tokrat morda dokončno. Čeprav sta mu prejšnja zakona, prvi s kraljico popain drugi s stanovsko kolegico, splavala po vodi, čez njega ni naredil križa, saj naj bi po štirih letih romance spoznal, da je mlada igralkazanj tista prava. »Tako srečna sem ob vajini poroki. Usojeno vama je bilo,« ni mogla držati jezika za zobmi, žena filmskega producenta, ki je izdala veliko novico. In čeprav je verjetno blaženo srečna mladoporočenca še nista potrdila ali komentirala, sta jima za veliki dan, ko sta ljubezni dala še uradni pečat, že čestitala tudi, ki je s Pennom sodeloval pri biografskem filmu Milk, ta je slednjemu prinesel oskarja, in igralkaLepih žensk mu nikoli ni manjkalo. Te se na hollywoodskega slabega fanta z neustavljivo karizmo že od nekdaj lepijo, kot kaže Pennova ljubezenska zgodovina, pa njegov šarm z naraščajočim številom let prav nič ne bledi. Ne le da je leta 1985 pred oltar popeljal Madonno, ki je svoj čas veljala za seks simbol in so si je želeli skoraj vsi moški, tako mladi kot stari. Osvojil je tudi Robinino srce, ki mu je v precej turbulentnem zakonu povila hčerkoin sina. Med lepoticami, ki jih je omrežil, pa so bile tudi češka supermanekenka, skoraj četrt stoletja mlajša hollywoodska krasoticain najbolj nedavno že nezemeljsko lepa, s katero sta ljubimkala med letoma 2013 in 2015 ter so jima mnogi napovedovali celo poroko. A nazadnje iz te moke ni bilo kruha, v izteku leta 2015 jima je odklenkalo, že nekaj mesecev pozneje pa se je Sean znašel v objemu kar 31 let mlajše Leile.Ko je odjeknila novica o zvezdnikovi romanci s tedaj komaj 24-letno Leilo, jima verjetno nihče ni napovedoval dolgega roka trajanja. Tudi ali morda predvsem zaradi precejšnjega razkoraka v letih, saj je ne nazadnje rjavolaskin oče, ki v megauspešni seriji Zakon in red igra detektiva, zgolj eno leto starejši od Penna, medtem ko je Leilina mama, igralka, Seanova vrstnica. Poleg tega pa sta oskarjevčeva otroka vrstnika njegove mlade žene, saj je Seanova prvorojenkale eno leto starejša od nove mačehe, Hopper pa je od nje mlajši zgolj slabi dve leti. Kar je pri ljubezni očitno povsem nepomembno, saj sta si – pa k vragu leta! – Sean in Leila v skrivni poroki obljubila večnost.Sean si je z brhko Leilo očitno že spletel novo gnezdo, kar pa njegovi bivši ljubezni Charlize ne pade na kraj pameti. Ne le ker v njenem življenju trenutno ni nikogar, ob katerem bi ji srčni utrip podivjal, tudi ko bi bila noro zaljubljena, si življenja z moškim v skupnem gospodinjstvu ne predstavlja več. »Ne vem, če bom kdaj še s kom živela. Mislim, da sem prestara in preveč ukoreninjena v življenje, kot ga imam, da bi se mi dalo spet ukvarjati z vsem, kar prinese skupno življenje. Povsem iskreno, moral bi si kupiti sosednjo hišo, tik ob moji,« je priznala oskarjevka, ki si je streho z moškim nazadnje delila pred precej več kot desetletjem.V svoj dom je nazadnje namreč sprejela, s katerim sta se po devetih letih ljubezni, ki sta jo okronala tudi z zaroko, razšla že natanko 10 let nazaj. Od tedaj pa nobenemu več ni odstopila niti predala v svoji omari, kaj šele da bi mu dala ključe hiše in si z njim ustvarila skupnost. »V življenju nimam prostora za kaj takšnega, sploh ker sem mama samohranilka.« Kar pa ne pomeni, da se otepa ljubezni in brani zmenkov. »Uživam, ko mi prijatelji organizirajo zmenke. Rada grem vem, odprta sem, zabavam se. Fino mi je, ko si z nekom izmenjujem sporočila. Kar pa ne pomeni, da bo to privedlo do česar koli.«