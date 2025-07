Sean Diddy Combs rešen najhujših obtožb, le delno spoznan za krivega (FOTO)

Newyorška zvezna porota je danes glasbenika Seana Diddyja Combsa spoznala za nedolžnega v treh najresnejših točkah obtožnice. Oprostila ga je obtožb o kriminalnem združevanju in siljenju v prostitucijo, za krivega pa ga je spoznala zaradi prevoza dveh žensk z namenom ukvarjanja s prostitucijo, poročajo ameriški mediji.

Combsove hčerke D'Lila, Jessie in Chance Combs pred sodiščem. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Combsu je v primeru obsodbe za najhujše točke obtožnice grozil dosmrtni zapor, sedaj pa ga lahko doleti največ deset let zapora, poroča televizija MSNBC.

Analitiki razlagajo, da porotniki niso sprejeli argumenta tožilstva, da je Combs svojo organizacijo uporabljal za trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo na svojih razvpitih zabavah, polnih seksa in mamil.

Porotniki prav tako niso verjeli, da je svojo nekdanjo varovanko Cassie Ventura in žensko, ki je pričala pod psevdonimom Jane, prisilil v prostitucijo. Combsovi odvetniki so izpostavili dejstvo, da sta se obe vračali na njegove zabave in mu celo pošiljali zaljubljena sporočila po domnevnih zločinih.

Sprejeli pa so argument tožilstva, da je Combs prevažal ženske preko državnih meja za namen prostitucije, kjer ni pomembno dokazati, ali je bilo dejanje prisilno ali ne.

Diddyjeva mati Janice Combs. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Xavier R. Donaldson, eden od Diddyjevih odvetnikov. FOTO: Kylie Cooper Reuters

