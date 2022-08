Sean Bean o snemanju intimnih prizorov

Zvezdnik priljubljene serije Igra prestolov Sean Bean se je znašel na udaru kritik, ko je dejal, da ekipa na setu, ki skrbi za snemanje intimnih prizorov, »uničuje intimnost z zreduciranjem seks prizorov na tehnično izvedbo«, poroča Jutarnji list.

Trenerji za intimnost, uvedeni za zaščito igralk po kampanji #MeToo, so igrali ključno vlogo pri snemanju spolnih prizorov za uspešnice, kot sta Bridgerton in Normalni ljudje. Britanska igralka Jameela Jamil ter ameriška igralka in pevka Rachel Zegler sta za The Times komentirali igralčevo izjavo.

Igralka Rachel Zegler. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Zeglerjeva se je na Beanove trditve odzvala na twitterju in poudarila, da se mora igralec 'zbuditi'. »Ljudje, ki sodelujejo pri snemanju intimnih prizorov, vzpostavijo varno okolje za igralce. Bila sem izjemno hvaležna, bili so prijazni do novincev, kot sem jaz, in izobraževali tudi tiste okoli mene, ki so imeli dolgoletne izkušnje. Spontanost v intimnih prizorih je lahko nevarna,« je zapisala.

Igralka Jameela Jamil. FOTO: Aude Guerrucci, Reuters

Svoje nezadovoljstvo nad igralčevo izjavo je delila tudi Jamil, ki je poudarila, da bi morali biti dejansko spolni prizori 'samo tehnični'. »Moralo bi biti čisto tehnično. Nihče si ne želi improviziranega otipavanja. Naloga igralcev pa je, da niso videti tehnično,« je zapisala.

Dve plati

Trenerji za intimnost, uvedeni za zaščito igralk po kampanji #MeToo, igrajo ključno vlogo pri snemanju spolnih prizorov. FOTO: Getty Images

Bean, ki je v svoji karieri posnel številne nazorne spolne prizore, je dejal, da meni, da ti ljudje 'pokvarijo spontanost'. »Motilo bi me, če bi mi kdo rekel: 'Naredi to, daj roko tja, medtem ko se dotikaš soigralke.' Mislim, da bi naravni način obnašanja zaljubljencev uničil nekdo, ki bi ga zreduciral na tehnično izvedbo.« Igralčev najodmevnejši spolni prizor je bil tisti z angleško igralko Joely Richardson v mini seriji Lady Chatterley iz leta 1993. »To je bilo spontano. Imela sva dobro kemijo in vedela sva, da je to, kar počneva, nenavadno, ker sva bila oba poročena,« je dejal Bean. »A smo sledili zgodbi. Poskušali smo pokazati resnico tega, kar je napisal D. H. Lawrence,« je dodal.

Igralka Joely Richardson. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Trenerji za prizore seksa so na BBC običajno obvezni in igralke jih hvalijo. Ena izmed njih je tudi Daisy Edgar Jones, ki je leta 2020 igrala v BBC-jevi adaptaciji romana Sally Rooney Normalni ljudje.

Bean po drugi strani meni, da je pomembnost teh svetovalcev predvsem 'odvisna od igralke'. Pri tem se je skliceval na ameriško igralko Leno Hall, ki je z njim posnela prizor golote v Snowpiercerju, in zatrdil, da je zaradi prejšnjih izkušenj s kabaretom »pripravljena na vse«. Vendar se je Hall kmalu po objavi intervjuja oglasila na svojem twitter profilu, da bi 'razjasnila nekatere stvari'.

»To, da igram v gledališču (ne kabarejih, jih pa občasno izvajam), še ne pomeni, da sem za karkoli,« je zapisala in nadaljevala, da je »vse odvisno od drugega igralca, prizora, ki ga bomo naredili, režiserja in morebitne ekipe, ki mora biti tam, da to posname. Sean je odličen igralec in zaradi njega sem se počutila ne samo udobno, ampak tudi, kot da bi imela pravega igralskega partnerja v teh bizarnih prizorih. Če se počutim udobno s svojim partnerjem v prizoru in z drugimi v sobi, potem na snemanju ne potrebujem strokovnjaka za intimnost, a če se kateri koli del mene počuti čudno, grdo ali preveč izpostavljeno, potem bom želela, da so na prizorišču strokovnjaki,« poroča Slobodna Dalmacija.