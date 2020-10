Še vedno ima klobuk, ki ga je nosila v E. T. vesoljčku

1982.

je E. T. vesoljček prišel na velika platna in navdušil.

Po skoraj štirih desetletjih še vedno ima ta klobuk.

Ko je pri rosnih šestih letih stala pred kamero družinskega znanstvenofantastičnega filma E. T. vesoljček, se ji sanjalo ni, da bo ta pristal v zakladnici kultnih uspešnic, kot tudi ne, da jo bo izstrelil med zvezde. Ne nazadnje je bilale šestleten zlatolas deklič. A je vendar obdržala rdeč kavbojski klobuk, ki ga je nosila kot Gertie, mlajša sestrica prikupnega Elliota, ta se je spoprijateljil z vesoljčkom, ki je obtičal na Zemlji. »Vesela sem, da ga še vedno imam.«S kamerami se je prvič spogledovala že kot enajstmesečna dojenčica, ko je z glavnim junakom, psom, posnela oglas za pasjo hrano. Pri štirih letih je za pasom že imela svoj filmski prvenec, a je bilvesoljski film dve leti pozneje nato tisti, ki jo je katapultiral med zvezde. In kot bi nekje globoko v drobovju čutila, da bo ta spremenil vse, je obdržala rdeči klobuk in ga – za Drew nikakor ne zanemarljivo – v prihajajočih desetletjih ni izgubila ali zavrgla. »Pri shranjevanju reči sem porazna. Vse izgubim. A obdržala sem rdeči klobuk, ki sem ga nosila v E. T. vesoljčku.« Tega pa je že, skoraj kot družinsko zapuščino, zaupala hčerkamain, ki sta z osmimi in šestimi leti v obdobju, ko je sama že zaživela pod medijskimi žarometi. »Klobuk je nekje v sobi mojih hčerk, spominja pa me, da sem bila tudi sama nekoč šestleten otrok, ki ga je nosil.«Čeprav precej drugačen od njenih hčerk pa tudi od velike večine drugih. Ne le zaradi zgodnje svetovne slave, ampak tudi, ker jo je breme te potisnilo na samouničevalni divji vlakec smrti, ki jo je pri komaj osmih letih vodil po nočnih klubih in jo do 14. leta starosti že dvakrat pripeljal na kliniko za zdravljenje alkoholizma. A čeprav rdeč klobuk nosi spomine tudi na vse to, je srečna, da ga ni zavrgla. »Kot otroci ne mislimo, da bi znala biti neka stvar za nas nekoč pomembna, polna simbolike. Ko pospravljamosobo, stvari preprosto zavržemo. Vendar je nadvse lepo, če dajo starši v sobo svojih otrok nekaj njihovega, ki prenaša spomine in energije,« je prepričana zvezdnica, ki je od svojih divjih dni, ki bi jo večkrat skoraj pogubili, zaživela novo, drugačno življenje, v katerem sta na prvem mestu družina in topel dom. »Od nekdaj sem živela po hotelskih sobah, kamor me je pač privedlo snemanje. Pa tudi nikoli nisem vedela, kje bom živela že teden ali mesec pozneje. Zdaj vem, da nisem imela stabilne družinske osnove.« A je po tej očitno hrepenela, saj je pred dvema desetletjema kupila hišo, ki jo počasi prenavlja in opremlja. »Ustvarila sem čudovit dom, spotoma pa se še zaljubila v opremljanje.« Košček te notranje opreme je tudi ikonski kavbojski klobuk.