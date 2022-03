Še v drugo so se poslovili od Filipa (FOTO)

Včeraj so se v Veliki Britaniji še v drugo poslovili od princa Filipa, ki je lani umrl le dva meseca pred svojim stotim rojstnim dnevom. Že pred mnogo leti je sestavil podroben načrt pogreba, od glasbe do povabljencev, a njegovih želja aprila lani, ko so še veljali strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, niso mogli v celoti upoštevati.

Zakonca Cambridge sta s seboj pripeljala starejša otroka, princa Georgea in princeso Charlotte. FOTO: Toby Melville/Reuters

Zato so se v Buckinghamski palači odločili, da vojvodi Edinburškemu letos pripravijo spominsko slovesnost, ki bo vključevala vse, kar si je želel.

Britanci so predvsem nestrpno pričakovali, ali se bo slovesnosti udeležila njegova vdova kraljica Elizabeta II., ki še nekaj ur pred začetkom ni vedela, ali bo zbrala dovolj moči, saj ji zadnje mesece pogosto nagaja zdravje, še posebno so ji opešale noge in tudi palica ji ne pomaga več prav dosti.

A 95-letna monarhinja, ki je bila s Filipom poročena 73 let, je stisnila zobe ter zmogla pot od vhoda v westminstrsko opatijo do sedeža v prvi vrsti, ki so ji ga namenili. Tokrat v klopi ni bila osamljena kot lani, ko so lahko skupaj sedeli le člani istega gospodinjstva, ves čas so jo imeli na očeh njeni najdražji, med njimi princ Charles in njegova žena Camilla ter princ William in Kate. Prišel je tudi princ Andrew, ki se zadnja leta zaradi škandalov, povezanih z njegovim prijateljevanjem z Jeffreyjem Epsteinom ter nedavno tožbo ene od njegovih žrtev, skriva pred očmi javnosti, tokrat pa ga je doletela čast, da je mamo pospremil do njenega sedeža v prvi vrsti opatije, kjer je sedela tik ob Charlesu.

Kraljičin mož je že pred leti sestavil podroben načrt pogreba, a njegovih želja lani niso mogli upoštevati.

Poleg britanske kraljeve družine in državnikov so se slovesnosti udeležili predstavniki vseh evropskih kraljevih družin, tudi srbski princ Aleksander in kraljica Katarina, skupno se je od princa Filipa po neuradnih ocenah poslovilo okrog 1500 ljudi. Ganljivo slovesnost je vodil westminstrski dekan David Hoyle, cerkveni zbor pa je ob spremljavi organista zapel več Filipovih najljubših hvalnic. Manjkati seveda niso smeli orkester kraljeve mornarice, vojaški trobentači ter fanfaristi.

Med aristokrati, ki so se prišli poklonit princu Filipu, sta bila tudi belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde. FOTO: Toby Melville/Reuters