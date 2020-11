Še v četrto bo reševal ameriškega predsednika

V zadnjem delu je bil žrtev zarote, skovane v najvišjih vladnih krogih.

51 let je Gerard Butler dopolnil minuli petek.

V vseh treh filmih je ob Butlerju zaigral tudi Morgan Freeman. Se mu bo pridružil tudi v četrtem nadaljevanju?

Vsak akcijski junak, ki da kaj nase, reši svet več kot enkrat. Začenši z verjetno najslavnejšim tajnim agentom Jamesom Bondom, ki je to storil že štiriindvajsetkrat.je kot agent Ethan Hunt že šestkrat dokazal, da zanj nobena misija ni nemogoča, kmalu pa bo svet še v sedmo reševal z roba kaosa.In čeprav jev svoji plodoviti karieri nanizal že več 70 filmov, ga vendar nemudoma povežemo z junaškim in skorajda neuničljivim detektivom Johnom McClanom iz kino uspešnic Umri pokončno, ki se je zlikovcem zoperstavil – in, seveda, zmagal – že šestkrat. Zdaj se tej eliti ultimativnih akcijskih herojev priključuje še škotski igralec, čigar ime bomo v bodoče očitno povezovali z visokooktansko akcijsko franšizo, polno eksplozij, skoncentrirano okoli agenta tajne službe Mika Banninga. Zaigral ga bo namreč že v četrto.Vse se je začelo leta 2013 s filmom Padec Olimpa (Olympus has fallen), v katerem se Butler, oborožen z vojaškim znanjem in neomajnim pogumom, čisto sam zoperstavi severnokorejskim teroristom, ki v Beli hiši ugrabijo ameriškega predsednika. Kar se je pod režijsko taktirko obetavnega mladega režiserjaizkazalo za velikanski hit, saj je film z vložkom 70 milijonov v blagajne prinesel za še sto milijonov več.Odkrit je bil recept za uspeh, na čemer so filmarji brž gradili in že tri leta pozneje, tokrat pod režijo, postregli z nadaljevanjem London je padel (London has fallen), v katerem se Mike, ki varuje predsednika, znajde v uničujočem kaosu v Londonu, kjer se zaradi pogreba britanskega premierja zberejo vsi svetovni voditelji. Kar za maščevanje izkoristijo pakistanski teroristi. Lani pa je na velika platna prišel še tretji iz franšize, Angel je padel (Angel has fallen), v katerem je Banning po krivem obtožen poskusa atentata na ameriškega predsednika.Oprati svoje dobro ime – in spotoma še rešiti predsednikovo življenje – se izkaže za precej trd oreh, saj so zaroto zakuhali v najvišjih vladnih krogih.Vsi trije filmi so bili finančni uspeh – skupno so v kinoblagajne prinesli blizu 450 milijonov evrov – v precejšnji meri gre zahvala Butlerjevemu mačo magnetizmu. Zdaj bo seksi Škot še v četrto reševal Ameriko, kot že v tretjem delu pod režijskim očesom, ki pa bo tokrat sodeloval še pri pisanju scenarija zZgodba prihajajočega nadaljevanja je še skrivnost. A morebiti bodo kar nadaljevali tam, kjer so pri tretjem delu ostali, saj je zaključek nastavil odlične temelje za nadaljevanje.Naš junak se je namreč boril z groznimi glavoboli in nespečnostjo, posledici poškodbe hrbtenice, kar bi resno lahko ogrozilo njegovo življenje. In čeprav si je opral ime in rešil predsednika v podobi, je razkril, da je za zaroto atentata stal pogoltni podpredsednik, a vprašanje, s kom vse je morebiti še sodeloval, ostaja odprto.Datum, kdaj bo novi film agenta Banninga prišel v kinematografe, še ni znan. A če bodo pri filmskem studiu sledili dosedanjemu receptu triletnega razmika, ga lahko pričakujemo v letu 2022. Večina bo posneta v studiih hiše Millennium v Bolgariji in drugod po Evropi.