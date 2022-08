Se spomnite Stiflerjeve mame? Pravi, da je zaradi te vloge imela več kot 200 partnerjev

Milenijski generaciji so zagotovo zelo dobro poznani filmi Ameriška pita. Najstniška komedija o mulcih, ki jih razganjajo hormoni in raziskujejo spolnost, je svoj čas veljala za kultno, od izdaje njenega prvega dela pa je minilo že več kot 20 let. Prigode Jima, ki ga je igral Jason Biggs, Kevina, Oza in Fincha so navduševale in spravljale v smeh staro in mlado.

Z Ameriško pito je zaslovela tudi Jennifer Coolidge, ki je igrala vlogo seksi mamo Steva Stiflerja. Nadeli so ji vzdevek milf, ki se ga niti do danes ni otresla. Vloga je pošteno spremenila tudi njeno zasebno življenje. Jennifer je namreč priznala, da je po zaslugi vloge, ki jo je igrala pred več kot dvema desetletjema, imela več kot 200 spolnih partnerjev.