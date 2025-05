Se spomnite Emme iz Prijateljev? Igrali sta jo dvojčici, takšni sta in to počneta danes

Alexandra in Athena Conley, zdaj 23-letni dvojčici, sta igrali v eni najbolj priljubljenih humorističnih serij vseh časov, Prijatelji, in sicer kot dojenčici. Upodobili sta lik Emme, hčerke Rossa in Rachel.

Danes sta vplivnici na TikToku, kjer sta svoje sledilce nedavno spomnili na svojo vlogo.

Alex je namreč objavila video, v katerem se je pošalila, da je nekemu fantu povedala, da je kot dojenčica igrala v seriji, ta pa jo je vprašal, ali je nastopala v reklamah.

Nato je sledila fotografija, na kateri jo v naročju drži David Schwimmer (Ross), ob njem pa stoji Jennifer Aniston (Rachel).

Nekatere sledilke so ob objavo celo zapisale, da so po liku Emme poimenovale svojega otroka.

A Alexandra in Athena nista edini, ki sta igrali Emmo.

Po podatkih IMDb sta se v seriji pojavili od januarja do marca 2003. Poleg njiju so Emmo upodobile še dvojčici Noelle in Cami Sheldon ter Genevive in Elizabeth Davidson, poroča Daily Mail.